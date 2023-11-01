留心這款電壓力鍋 存在燙傷風險已被召回

(本報綜述)百思買宣布召回Insignia牌壓力鍋，原因是內部鍋具有不正確的容量標記。這可能導致消費者因參考了錯誤的容量標記而盛放過多食物。當用戶使用快速釋放方法釋放內部壓力，或當內容物仍然處於高壓狀態時，如果內部鍋過度填滿，可能發生熱食物和液體的噴射情況，對用戶構成燙傷風險。

這次召回的產品包括型號為NS-MC60SS8、NS-MC60SS9和NS-MC80SS9的Insignia多功能壓力鍋，以及型號為NS-MCRP6NS9和NS-MCRP6SS9的單獨作為零件售賣的壓力鍋內鍋。這幾款產品的容量為六夸脫和八夸脫。每款產品的正面標有品牌名稱INSIGNIA，並在其永久性的產品標籤上標有品牌名稱。被召回的壓力鍋的型號號碼也印在鍋的一側的永久性產品標籤上。內鍋為黑色，帶有不黏塗層，上面標刻有以杯和升為單位的標識。

百思買建議，消費者應始終確保內鍋不要在使用壓力烹調時將內鍋填充超過三分之二，並在開始壓力烹調前確保蓋子完全鎖定，以及在壓力烹調時要等待浮動鎖定閥降下才能打開蓋子。

如果您擁有召回的壓力鍋，應立即停止使用並聯繫百思買，以獲得內鍋和表示壓力的浮動鎖定閥的免費更換。

目前，百思買已經收到31宗有關食物噴出傷人的事件報告，其中內容物在壓力下噴出，其中包括17起燙傷報告，其中一些報告涉及二度和嚴重燙傷。

如果您擁有召回的百思買Insignia牌壓力鍋產品，您可以通過以下方式聯繫百思買進行相關更換和協助：

撥打免費電話 888-359‐4485，服務時間為周一至周五，上午7點至下午6點（美國中部時間）。

在線訪問 https://www.recallrtr.com/pc或www.bestbuy.com點擊首頁橫幅上的Pressure Cooker Recall（壓力鍋召回）或在首頁底部的Orders & Purchases（訂單和購買）下方的Product Recalls（產品召回）進行更多信息和處理召回程序。