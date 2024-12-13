男孩遛狗與鄰居發生口角遭對方槍擊

（本報綜述）近日，波特蘭發生一起槍擊事件，一名17歲少年在遛狗時與鄰居發生口角，遭到對方持槍襲擊。目前，嫌犯已被警方逮捕並面臨多項刑事指控，案件正在進一步調查中。

據KATU新聞報道，12月6日傍晚，事發地點位於波特蘭北Sumner街與Vancouver大道附近。一名少年在遛狗時與37歲女子安吉利卡·莫萊特（Angelique Molett）發生爭執。目擊者稱，莫萊特當時手持啤酒瓶，跟隨並對少年多次叫喊。少年起初並未理會，但事情很快升級。

警方透露，少年回頭時看到莫萊特拔出一把藍色手槍，對他連開三至四槍，導致少年腿部中彈，其中兩發擊中骨骼，造成骨折。少年在現場無人幫助的情況下自行報警，隨後被送往醫院救治。

接到報警後，警方於6:27趕到現場，並根據目擊者指認，鎖定嫌犯為住在附近的莫萊特。警方對其公寓展開包圍，特別應急反應小組和危機談判小組介入，經過數小時的談判，莫萊特最終於11:11向警方投降。隨後，調查人員在其公寓中發現了一把槍支，相信是槍擊事件中使用的武器。

警方表示，莫萊特過去曾有多項犯罪記錄。2017年，她因在學校附近分發毒品被定罪，2018年因逃避警方追捕再次被捕。此次事件前，她的鄰居還多次投訴她行為威脅，包括在8月的一次事件中曾揚言開槍，但相關警告並未引起警方足夠重視。

受害少年的母親對警方處理方式表示不滿，她說：「我的孩子現在對回家感到恐懼，這樣的情況令人無法接受。我們曾多次向警方報告她的威脅行為，但沒有採取任何實際行動。」

目前，莫萊特因企圖謀殺、持械攻擊、非法持槍等罪名被起訴，將於12月17日再次出庭。受害少年正在康復中，其家人希望司法系統能夠給予公正裁決。