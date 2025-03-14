男子遺棄九隻犬隻致五死 警方成功拘捕嫌犯

（本報綜述）華盛頓州克拉克縣Battle Ground警方近日公布一起殘忍的動物虐待案，九隻遭遺棄的狗被發現困在一車庫內，其中五隻已死亡，其餘四隻則嚴重營養不良。經過數月調查，警方於本週五成功逮捕該案的主要嫌犯——35歲男子安德烈·特維列格（Andre Terwilleger）。

案件發生於2024年11月15日，當時Battle Ground警方接獲舉報，前往西南第五街的一處住宅調查。警方在抵達現場後，從車庫內聞到強烈異味，進入後發現九隻被遺棄的狗。其中五隻已死亡，而其餘四隻則處於嚴重營養不良狀態，生命垂危。

四隻倖存的犬隻被緊急送往獸醫處理，目前均已恢復，預計能夠存活。

經過數月調查，警方蒐集到足夠證據，將前住戶安德烈·特維列格鎖定為主要嫌疑人。克拉克縣（檢察官辦公室於3月7日正式對其提出指控，並簽發逮捕令，涉及七項一級動物虐待罪與兩項二級動物虐待罪。

感謝民眾提供的線索，特維列格最終於3月8日被警方成功逮捕，目前已被拘留。

當地警察局長丹尼斯·弗林在聲明中表示：「我們對於這起令人心碎的案件所獲得的社區支持深感震撼與感激。公眾的警覺性與對維護城市安全的努力不容忽視。」