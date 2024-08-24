男子虐狗影片曝光引眾怒 被捕後仍拒絕告知狗狗下落

(本報綜述)近日，一男子在波特蘭某公寓電梯內嚴重虐待一隻小狗的視頻，在網上瘋傳，引發眾怒。

根據警方提供的資訊，這起虐待事件發生在8月2日，地點位於東北波特蘭Holladay街附近的一棟公寓大樓內。監視器畫面清楚地記錄了該男子對一隻小黑狗進行多次殘忍虐待的整個過程。

影片顯示，這名男子牽著小黑狗進入電梯，在電梯門關閉後，他突然開始對狗進行毆打，使用粗繩反复擊打，並不斷踢打小狗。在電梯內的狹小空間裡，小狗表現出明顯的痛苦和無助。當電梯門再次打開，有其他人進入電梯時，該男子暫時停止了虐待行為，試圖掩蓋他的惡行。

警方描述嫌疑人為一名白人男性，身高約6英尺，體重約175磅。根據警方調查，該男子經常在東北格蘭德大道和霍拉迪街附近的商家聚集。警方向全城呼籲，尋找該犯罪嫌疑人。

8月17日星期六，波特蘭警察局將25歲的艾薩克·布克·賈斯塔姆（Isaac Booker Justham）拘留。

警方表示，社區的舉報幫助偵探確認了嫌疑人的身分。偵探在下午4點30分發現賈斯塔姆，並請求中央分局的支援。警官們在西北第13大道與弗蘭德斯街交界處將其拘留。

被捕後，賈斯塔姆表示他剛吞食了芬太尼。他被送往醫院進行評估。出院後，賈斯塔姆接受了偵探的問詢，但未能提供關於狗所在位置的信息，導致無法對狗進行醫療救治。

目前，賈斯塔姆因一級加重虐待動物罪的三項重罪指控及多項未執行逮捕令被關押在麥魯瑪縣監獄。