男子發瘋弒母終於認罪 法院：不負刑責

（本報綜述）曾是土木工程師並擁有建築公司的查德‧布里克斯（Chad Brix），因多年受精神疾病困擾，最終在2024年於自家住宅內刺死母親。10月14日，克拉克馬斯縣地檢署表示，他已承認犯下「除精神錯亂外的謀殺罪」（murder except for insanity）。

現年53歲的布里克斯，在15年前被診斷罹患思覺失調症（schizophrenia），長期出現被害妄想、衝動與幻聽症狀，並多次住院治療。

根據檢方資料，2024年2月1日，78歲的維吉妮亞‧布里克斯從西雅圖郊區的住處開車前往Lake Oswego，探望兒子。她自2022年起被法院指定為兒子的法定監護人，每日與他通話並定期探訪，還負擔他的房租與生活費。

家屬指出，母子之間有「暗號」，若她覺得情況危險，會用這個詞請求協助。然而當晚，維吉妮亞在兒子家中入睡時，布里克斯持廚房刀刺中她的胸口致死，之後傳簡訊告訴父親「我殺了她」，並向警方坦承行兇，稱他以為母親「給他下了藥」。

在庭上，布里克斯的女兒與前妻形容他在罹病前是個好丈夫、好父親，但疾病使他逐漸失控，導致離婚、破產與家庭疏離。「他是在與自己的心智交戰，」其中一位女兒說。

布里克斯在庭上落淚，對家人說：「我真的很抱歉，我不是故意的，我很對不起。」

法院最終裁定他罪名成立，但因精神錯亂不負刑責，將被送往俄勒岡州立醫院，並由州精神安全審查委員會監管。