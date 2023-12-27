男子涉嫌騙取麥魯瑪縣26萬美元租金援助

（本報綜述）一波特蘭男子因涉嫌偽造十二份租金援助申請書，從麥魯瑪縣騙取26萬美元而被控詐欺罪。

46歲的詹姆斯哈特利（James Hartley）目前面臨28項刑事指控，包括惡意竊盜、洗錢和身分盜用。哈特利還被指控非法持有槍支，並試圖出售芬太尼。

據縣官員稱，哈特利在3月至7月期間，共提交了12次租金援助申請，每次使用一個虛構租戶的姓名，但在申請中列出真實的房主作為房東，並在申請 書上偽造他們的簽名。法院文件顯示，因麥魯瑪縣支付給哈特利名下物業管理公司的租金援助款項異常過高，縣警長辦公室開始對此展開調查。

麥魯瑪縣青少年和家庭服務部主任佩吉·薩莫林斯基表示，這起案件是該機構目前發現的最嚴重的詐欺案例。「有些人我們當場就查獲了，拒絕了他們的申請。」該官員還表示，該縣正在加強防範詐欺方面的付出努力。她表示，縣政府已經實施了一些查驗措施，例如核對地址是否存在於稅收名單中。但她也承認，在疫情高峰期，聯邦和州級資金湧入時，縣政府可能更傾向於相信申請人的承諾，依賴「自我聲明」。

官員表示，現在麥魯瑪縣在合核實申請人資訊是時更加嚴格。政府經常檢查申請人在俄勒岡州的商業註冊情況，以確保列出的物業管理公司是真實存在的企業。此外，政府也會經常要求租戶提供更多的證明文件。工作人員也可能親自拜訪申請人的住所，要求他們提供相關信息，以此來排除存在欺詐的情況。

自疫情爆發以來，聯邦政府已經分發了460億美元的租金援助。美國司法部已經從至少3,000名被指控騙取援助金的被告那裡收繳了超過14億美元。俄勒岡州透過俄勒岡州緊急租金援助計劃，在一年半的時間裡，向逾6.7萬名申請人分發了4.26億美元。然而，縣政府工作人員表示，與分發的租金援助總量相比，詐欺案件相對較少。在過去的四年裡，麥魯瑪縣已經分發了大約2.3億美元的一般住房援助資金和疫情租金援助資金。

到目前為止，麥魯瑪縣已經發現四起涉嫌騙取租金援助的案件，其中就包括哈特利案。另有一宗案件中，一麥魯瑪縣員工被指控利用她的兄弟申請援助金，然後將1萬美元的租金援助資金轉入自己的銀行帳戶。