男子橫跨兩州盜竊數十輛拖車後再度落網

（本報綜述）一名涉嫌在俄勒岡州與華盛頓州多地盜竊數十輛拖車的男子，近日再度被警方逮捕。檢方指出，該男子在仍處於假釋期間、並佩戴GPS電子腳環的情況下，於1月14日涉嫌從波特蘭東北區一對夫婦名下偷走一輛拖車。

警方確認，嫌疑人為尼古拉斯·愛德華茲（Nikolas·Edwards）。事發當晚，他被指從麗莎·希爾與馬克·希爾夫婦經營的寄賣店外，強行破壞鎖具後將拖車駛離。麗莎·希爾事後回憶，發現拖車被偷時「整個人都愣住了，簡直不敢相信」。

受害夫婦的監控畫面顯示，一輛白色雪佛蘭Tahoe駛至現場後，有人破壞鎖頭並迅速將拖車拖走，全程僅花費短短數分鐘。由於愛德華茲當時佩戴電子腳環，檢方表示，警方很快便透過GPS定位掌握其行蹤，確認他在拖車失竊當晚曾出現在受害者住家附近，且數日前已有在該社區徘徊、疑似踩點的紀錄。

更令受害者震驚的是，警方指出，拖車被偷後不到一小時，愛德華茲便將該拖車刊登在Facebook Marketplace上出售。希爾夫婦發現後假扮買家與其聯繫，警方隨即介入並申請搜索與逮捕令。愛德華茲於隔日遭警方拘捕，失竊拖車也已歸還給失主。

事後，希爾夫婦已加強安全措施，包括加裝輪胎鎖與大門，以防止類似事件再度發生。麗莎·希爾表示，拖車是家中生意的重要資產，「這名竊賊讓我們的生活一度停擺」。

檢警指出，愛德華茲目前面臨來自多個縣的指控，包括俄勒岡州的馬里昂縣、華盛頓縣、麥魯瑪縣，以及華盛頓州的克拉克縣。調查人員還發現，在部分案件中，他甚至會先將拖車賣給他人，再於同一晚將拖車偷回。

檢方表示，將爭取對其判處較長刑期。同時，警方也呼籲，若曾遭遇拖車失竊，或曾在網路平台購買過來源不明的拖車，應盡快與警方聯繫，協助釐清是否還有其他受害者。