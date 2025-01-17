男子手術台上面部起火 家屬控告醫院索賠90萬

(本報綜述)醫療事故時有發生，但是一名俄勒岡男子所遭受的醫療事故則是實屬罕見，讓人錯愕！該男子躺在手術台上，接受醫療手術時，因醫護人員操作不當，竟然面部起火，導致嚴重燒傷！近日，受害者的家屬提起訴訟，向俄勒岡健康與科學大學（OHSU）及相關醫療人員索賠90萬美元。

2022年12月，52歲的約翰·邁克爾·默多克因舌癌接受氣管切開術以插入呼吸管。手術前，醫療人員用異丙醇對其面部進行消毒。這一種揮發性強、易燃的透明液體，具有消毒和清潔功能，廣泛應用於醫療和工業領域。然而，醫護人員未給予足夠時間使這種酒精揮發。當手術工具產生火花時，酒精被點燃，導致其面部起火。

最為可怕的是，默多克在火災發生時處於「清醒和有意識」的狀態，他看著、感受著自己的臉被熊熊大火燒著，卻無能為力！他的妻子托尼·默多克表示，儘管事發後默多克無法說話，但他仍通過表情表達了極大的痛苦。

訴訟指出，默多克接受手術的手術室環境存在火災風險，這是由於氧氣、火源和燃料的結合，構成了醫療界所謂的「火災三角」。根據2023年10月由醫療安全組織聯合委員會發布的警告，這種情況屬於手術安全的重大隱患。訴訟還提到，用於默多克手術的工具有產生火花的歷史記錄。

在此次訴訟中，被告包括醫生亞當·霍華德和OHSU醫院，還有10名未具名的手術室工作人員。根據《俄勒岡人報》的報導，霍華德的俄勒岡州醫療執照已於2024年1月失效，但他目前在西維吉尼亞州行醫。

默多克雖在事發後存活了6個月，最終於2023年6月因癌症去世。儘管燒傷並非直接死因，但訴訟稱，他在生命的最後幾個月中忍受了極大的痛苦，並留下未癒合的毀容性傷疤。