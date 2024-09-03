男子手持槍斧向警方叫囂遭槍擊

(本報綜述)8月24日周一下午，一名52歲的男子羅伯特·D·西格爾（Robert D. Seeger）在波特蘭北朴茨茅斯街區的街頭手持槍支和錘子，行為舉止異常，並與警方對峙後遭到槍擊。事件發生於當天下午5點15分左右，西格爾被目擊者發現攜帶武器在北朴茨茅斯7600街區行走，隨後躲藏在一輛汽車後面。

當波特蘭警察局的警員趕到現場試圖與其接觸時，西格爾不僅對警察大喊大叫，甚至一度追趕警察。隨後，他躲在停車場的車輛後面，並在接下來的一小時內，持續展現出精神不穩定的行為。期間，他多次舉起雙手挑釁警察，並揮動手中的錘子和槍支，要求警察向他開槍。

由於情況危急，波特蘭警察局特別應急反應隊（SERT）被召集到現場，並向附近居民發佈了就地避難的命令。在接近一個小時的對峙後，警察最終採取行動。當日下午6點04分左右，一名警員首先發射了一枚40毫米非致命彈藥，隨後另一名警員使用致命武器擊中了西格爾。儘管已經受傷，西格爾仍然拒絕服從警方的命令。最終，警方派出一隻警犬，並於6點17分將其成功制服。

西格爾隨後被送往當地醫院，據報導傷勢並無生命危險。目前，他正在警方看護下接受治療，待康復後將被送往麥魯瑪縣拘留中心。當局表示，西格爾並未在事件中開槍。