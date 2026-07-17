男子多年偽裝少年 混入未成年群體性侵孩童

（本報綜述）俄勒岡州波特蘭近郊Gresham市驚傳重大兒童性侵案件，一名20歲男子長年偽裝成未成年青少年，潛入當地青少年籃球賽及各類兒童社群活動，藉機接近並性侵多名孩童。警方已將嫌犯逮捕，並研判本案受害者人數恐持續增加，呼籲曾與該男子接觸、或疑似受害的民眾主動出面指證。

根據Gresham市警察局通報，本案嫌犯為20歲的伊森·博哈南（Ethan Bohanan），警方早在今年5月接獲多起民眾檢舉，質疑他與孩童的互動模式異常，隨即啟動專案調查。調查人員進一步追查發現，博哈南多年來刻意謊報年齡，對外佯稱自己是14至16歲的中學生，甚至虛報就讀多所本地中學，長期混入青少年族群當中。

為了順利接觸未成年孩童，博哈南積極參與當地青少年籃球聯賽、青年公益活動等各類兒童社群項目，還申领青少年相關社會福利資源。憑藉討喜的個人形象，他不僅成功瞞過多名未成年孩童，就包括學校、社團在內的多數成年人也未曾察覺其真實年齡，順利在青少年圈層建立人脈，結識年僅12歲的孩童，並與多名未成年孩童建立友情甚至曖昧關係，進而實施性侵與肢體虐待行為。即便後續警方啟動調查階段，博哈南仍執意堅稱自己是未成年青少年，企圖脫罪。

今年6月，檢方正式對博哈南提起多項重罪指控，包含多起兒童性侵、肢體傷害案件，以及非法持有槍械等相關罪行。隨著調查深入，警方掌握更多關鍵證據，確認博哈南的犯案規模更大，還有更多未被發現、未報案的受害孩童。警方研判，部分受害者當年年紀尚小，至今仍不清楚當時與自己往來的並不是同齡人，而是成年嫌犯，導致案件難以被發掘。

麥魯瑪地方檢察長納森·瓦斯奎茲於14日的記者會中表示，目前調查仍持續擴大，執法單位迫切希望所有曾與博哈南接觸、或疑似遭受侵害的受害者出面作證，完整還原所有犯案事實，讓嫌犯為所有罪行負責。