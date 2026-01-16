男子在波特蘭塗鴉30年被抓 入獄4年罰3.3萬美元

（本報綜述）在波特蘭街頭活動長達30多年的塗鴉客，終於為自己的行為付出代價。麥魯瑪縣法院法官本週裁定，46歲男子雅各布·拉莫斯（Jacob Ramos）因長年在波特蘭多處噴漆塗鴉，犯下多項刑事毀損罪名，判處4年州監獄刑期，並須向多名受害屋主賠償共3萬3000美元。

根據法院紀錄，拉莫斯自1990年代起便活躍於波特蘭塗鴉圈，常使用「Bier」作為塗鴉標記，早年曾與名為「殺掉你的電視機」的塗鴉團體有關，近年則被認定創立「裝飾城市」塗鴉團體。法官克里斯多福·拉姆拉斯在宣判時指出，從庭審證據可清楚看出，拉莫斯多年來持續從事塗鴉行為。

法院去年11月進行無陪審團審理後，認定拉莫斯犯下51項一級或二級刑事毀損罪。拉姆拉斯在庭上直言：「你已經40多歲了，多數人在這個年紀早就不會再做這種事，但證據顯示你幾十年來一直如此。」

法官也提到，拉莫斯曾經營一家名的油漆公司，名稱縮寫與其塗鴉團體相同，質疑他可能一邊破壞公共與私人財產，一邊又從清除塗鴉中獲利。檢方亦提交他與友人討論到五金店偷取噴漆、並提及店內安保鬆散的簡訊內容，作為不利證據。

檢察官表示，拉莫斯在塗鴉圈內「相當有影響力」，甚至成為年輕塗鴉者模仿的對象。與此案另案處理的一名29歲女子謝拉蕾·羅斯塔米（Shelaleh Rostami）目前仍在保釋中，案件尚未結案。

辯護律師魯本·梅迪納則指出，拉莫斯曾拒絕早期13個月的認罪協商，但後期已配合警方調查，並強調此案本質仍屬塗鴉案件，「雖然造成很多人不便與金錢損失，但仍應放在比例原則下看待」。

檢方原本要求判處8年半徒刑，法官最終認為刑度過重，改判4年，並保留服刑期間因表現良好而減刑的可能。不過，拉莫斯先前還因在波特蘭Lents住家內非法製造幽靈槍枝遭定罪，未來仍可能再面臨額外一年刑期。

拉莫斯在法庭上表示，判處入獄並不公平，並稱自己自2023年4月被捕後已「改過自新」，還向法官表示：「我有孩子要養，我真的很抱歉。」

這起案件也是波特蘭自2024年啟動高調反塗鴉行動以來，第二起塗鴉者被判入獄的案例。該行動原本由波特蘭警方指派兩名警員兼職調查噴漆犯罪，但目前其中一人已升職調離，尚未補人。警方表示，未來是否持續加強塗鴉執法，仍有待評估。