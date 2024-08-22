男子俄勒岡海岸救起落水女子後失蹤 恐已死亡

(本報綜述)8月18日週日下午，一男子在俄勒岡州中部的亞查茨河口（Yachats River）試圖救援一名掙扎中的游泳者後失蹤，目前被推定死亡。美國海岸警衛隊正在全力搜尋這名失蹤男子。

事件發生在亞查茨州立休閒區（Yachats State Recreation Area）南端，當地時間約下午4時39分，多個消防區接到報告稱一名女子在試圖返回岸邊時遇到困難。

在消防隊到達之前，一名男子跳入水中，試圖救援這名女子。亞查茨消防隊（Yachats Fire）迅速趕赴現場，並在一名旁觀者的協助下，成功將這名掙扎的女子以及另一名女子救上岸，兩人當時都穿著救生衣。

救援過程中，消防員在水中看到了某個物體，但由於這個物體距離岸邊太遠，他們無法確定這個物體是否就是那名下水救人的男子。

同時，一名女性旁觀者不顧消防員的勸阻，下水試圖尋找失蹤的男子。她在與水流搏鬥了一段時間後，最終在救援人員的幫助下成功返回岸邊。救援人員使用了一個繩索袋來幫助她抓住並安全地返回岸上。事件發生後，俄勒岡州警察逮捕了這名女性旁觀者。

隨後，美國海岸防衛隊出動了一架直升機、地面小組和兩艘機動救生艇，協助尋找失蹤的男子。雖然消防隊在下午6:35左右離開了現場，但海岸警衛隊繼續進行搜救行動。目前，官方推測這名男子可能已經死亡。

我们向這位英雄致敬，同時也對生命的逝去感到惋惜。