麥魯瑪縣推行試點計劃 助居民將火爐和壁爐換成熱泵

（本報訊）麥魯瑪縣由26日開始，正式接受更換火爐的申請，這是一個麥縣的全新試點計劃，幫助縣民拆除舊的、冒煙的木爐和壁爐，並用更清潔的熱泵取而代之，使縣民的家庭更和空氣更清潔。

申請的房主將獲得3000元或更多的補貼來更換取暖的設備，多少將按戶主的資格和家庭收入來計算。

麥縣政府的環境衛生項目專家杜比松說：“在屋內燒木的火爐產生的煙霧含有污染物，會令室內和室外的空氣質量惡化，並會造成長期和短期的健康影響。”

通過升級，居民可以：改善當地室內外空氣質量、減少煙囪中雜酚油的堆積並降低火災風險、通過減少室內空氣污染改善家人的肺部健康、節省時間和精力、以及支持當地經濟。

申請人必需符合以下資格：

－位於麥魯瑪縣；

－停用或移除室內一個目前用作燒木取暖的火爐；

－要得到合法屋主的許可；對於出租物業，申請人一定要有屋主的批准證明；

－申請這項目並沒有收入限制，但收入人士將會獲得更高的補貼。

申請可到網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflYjYxaJexg7xwP0k6HZoXVTlc2VmFNt-WDfj8XCNBqMGhWg/viewform。填好這表格只表示申請人有興趣參加這計劃，但縣不會保證申請人最終會獲得這項服務。

目前，這個試點項目正接受居住在Cully、Lents、Portsmouth、Powell-Hurst Gilbert等低地區的居民申請，這些地區的居民主要是收入家庭、有色人種、因吸入燃燒木材或散裝燃料（木材、石油氣等）時釋出的空氣污染物而導致患癌的高危群。至於其它社區的申請者則會自動落到輪候名單中。