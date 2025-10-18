用激光擾亂警方直升機？急救直升機受牽連

（本報綜述）俄勒岡健康與科學大學（OHSU）因網路流傳的一張匿名傳單而在週末採取預防性措施，部分空中救護業者一度決定暫時不在OHSU降落，改以就近機場接降再以車輛轉運病患。院方指出，若改降其他機場並以車接送，最壞情況可能使病患路程延長多達一小時，對於創傷或急性病患恐增風險；所幸週日晚間並未發生病患因此延誤的情況。

這張傳單來自一個自稱為「波特蘭無政府反情報平台」的匿名海報，內容鼓動民眾以雷射照射直升機，並以激烈措辭指控「每晚數週我們都被直升機旋翼的威脅性節奏迫聽，聯邦政權以此監視我們」，傳單呼籲以「雷射筆」干擾政府直升機。美國法律將朝飛機或直升機照射雷射視為聯邦重罪。

OHSU媒體關係副主任莎拉‧霍特曼表示，照射雷射「極度危險」，可能傷害飛行員、機組人員及地面民眾；她指出，當晚部分空中救護業者決定不在醫院直升機坪降落，改降其他機場再以地面載送病患。週日霍特曼回報說，「幸運的是，當晚並未有病患受到影響」，業者預計週日晚間恢復在OHSU降落。

波特蘭警方表示，近期已有案件發生。警方逮捕一名被指控用藍色激光筆照射波特蘭警局飛機的男子；聯邦當局也在上月晚些時候對另一名男子提起重罪指控，指控其曾用雷射瞄準美國海關與邊境保護局（CBP）直升機。市府公關官提醒公眾，朝飛機照射雷射「不僅對飛行員及機組人員極為危險，對地面的人也危險」。

事件地點與社會背景也值得關注。政府直升機長期在波特蘭南濱水岸（South Waterfront）上空巡邏，該處距離OHSU直升機坪不到一英里，且自十月初以來已成為每日抗議的焦點，直升機噪音甚至傳至東南波特蘭（Southeast Portland）多處，引發大量噪音申訴。院方與執法單位在處理公共安全與保障救護通道之間，顯然面臨兩難。

朝飛機或直升機照射雷射會造成機師視線暫時失能、眩目或視力受損，對於起降或低空飛行的航空器尤其危險。依聯邦規定，故意以雷射照射航空器可被起訴為聯邦罪行，可能面臨罰金與監禁。對於受影響的醫療系統來說，若空中救護被迫改降或延誤，極端情況下可能影響「黃金救援時間」，進而危及需要迅速醫療介入的病患。

院方同時呼籲民眾勿以任何方式干擾航空器，保護飛行安全就是保護病患與社區安全。