用剪刀捅 用牙咬！老城區再現瘋子隨機行兇傷人

(本報綜述)2月10日，波特蘭再次發生種族偏見仇恨犯罪。一男子因種族偏見、持刀傷人和襲警被捕。

事件發生在波特蘭老城區。週六，波特蘭消防和救援部門接到報警，稱一名男子在西北Glisan大道和第六大道附近點燃了衣物。該男子後被確認為42歲的科瑞·A·尼森森(Corey A. Nesenson)。

路人佩頓·托馬斯目睹了事件的經過。當時，他正要拜訪一位在附近工作的朋友目擊者回憶稱，涉事男子在一個街區的大約三分之一處停下來，開始點火。接著，他開始跟隨一對跨種族情侶，並試圖攻擊他們。幸運的是，這對男女注意到了他，最後躲開了。然後，涉事男又轉而開始追著目擊者佩頓和他的朋友。

佩頓回憶道：「當我抬頭看時，他已經離我太近了，無法伸手阻止他或反擊。我唯一能做的就是依靠我的軍事訓練和自衛格鬥，抓住他，將他摔倒在地。」

警方到達現場後，他們看到襲擊者內森森正在襲擊目擊者佩頓。他用剪刀割傷了佩頓，同時大聲發表種族歧視言論並且咬佩頓。佩頓回憶道：「我感覺到被咬的非常疼，當時我沒有看到剪刀，我的注意力都放在被咬的地方。但當我伸手想抓住他的頭以阻止他時，我 注意到了他手上拿著的剪刀。當我伸手去抓住剪刀時，他又對我刺了兩三次。」就在警方將內森森逮捕後，他還對一名警官吐了口水。

目前，內森森面臨的指控包括二級攻擊、一級偏見犯罪、嚴重騷擾、魯莽縱火和四級攻擊。

警方提示，如果您是偏見犯罪襲擊的受害者，或者目睹了這樣的事件，應立即撥打911報警。這將使警方能夠快速回應並處理當前的緊急情況。如果您是受到不同類型偏見犯罪的受害者，而嫌犯已經離開現場，請撥打波特蘭警察局的非緊急電話號碼503-823-3333，尋求相應的幫助和支援。