瓶罐回收成為癮君子買毒現金來源 亟待調整！

(本報綜述)自1971年實施以來，俄勒岡州瓶罐法案(Oregon’s Bottle Bill)一直是本州環保政策的核心組成部分。然而，最近一次對該法案的調整引發了社會的廣泛關注和討論。

2月29日，州長蒂娜·科特克宣布，3月2日至4月1日期間，暫停西南10大道市中心的Safeway和附近第11大道的一家Plaid Pantry商店接受罐頭和瓶子退貨的政策 。近日，州長再次表態，要將這項暫停政策延長30天。

大量居民對暫停執行瓶罐回收法案表示支持。居民表示，商店暫停回收瓶罐後，這些地區的毒品使用和芬太尼交易顯著減少。

許多居民認為，自1971法案實施以來，50多年過去了，世界已發生了翻天覆地的變化，該法案急需進行相應調整以適應當今社會的需求。

然而，考慮到該措施只是暫時性的，一些居民呼籲對俄勒岡的瓶罐法案進行調整。居民們提出了幾項建議：

第一，將個人瓶罐兌換點從商業區域遷至工業區域，以減少對居民區的影響，並更好地管理相關活動。

第二，限製商店非袋裝瓶罐兌換時間，將兌換時間設定在上午8點至下午6點之間，以減少夜間交易的影響，同時確保商店正常運作。

第三，將透過瓶罐兌換所得的資金限定僅用於購買食品雜貨，以防止資金被用於非法活動，如毒品交易，保障社區安全。

Plaid Pantry總裁喬納森·波隆斯基表示，瓶罐回收政策正在損害他的員工，特別是夜間員工。他呼籲對該法案進行調整以保護員工的權益和安全。

一些市中心居民指出，俄勒岡的瓶罐回收法案最初的目的是環境保護，而不是為癮君子提供現金！

目前尚不清楚俄勒岡的立法者是否願意採納這些調整建議。蒂娜·科特克州長辦公室表示並未認真討論修改瓶罐回收法案的事宜。

根據州長的計劃，這些商店將於5月1日恢復接受個人瓶罐回收。