現代和起亞全美召回48.5萬輛車

（綜合報導）因車輛有起火風險，Hyundai（現代）和Kia（起亞）8日宣佈，在美國召回近48.5萬輛車，並呼籲車主將車停戶外，遠離其它車輛及建築物，直至完成維修。

這兩家韓國汽車製造商這次的問題是制動系統的液壓電子控制單元（HECU）模塊可能發生故障並引致短路，繼而導致引擎起火。

受影響的是2014 年至2016 年的部份Kia Sportage SUV，以及2016 年至2018 年的K900 轎車。召回的Hyundai 汽車包括部份2016 年至2018 年的Santa Fe SUV、2017年和2018 年的Santa Fe Sports，2019年的Santa Fe XL 以及2014 年和2015 年的Tucson SUV。經銷商將更換保險絲，此外Hyundai經銷商將檢查控制系統，並在需要時進行更換。

經銷商將檢查汽車的防鎖制動系統模塊，或需進行更換，並為電路板安裝新的保險絲，以降低電流量，解決因短路引致引擎起火的問題。現代及起亞表示，目前有11宗汽車起火個案，並無人員傷亡。

起亞向國家公路交通安全管理局（NHTSA）提交文件指出，獲悉有3輛汽車因上述問題起火，稱車主仍可安全駕駛相關車輛，但應將車輛停泊於遠離任何建築物的地方。受影響的車主可聯繫起亞的經銷商或公司客戶服務部，並瀏覽NHTSA的汽車安全網站。

NHTSA呼籲相關車主跟從車廠的建議，稱汽車製造商相信防鎖制動系統可能會出現短路，增加汽車行駛或停泊時起火的風險。