玻璃刺喉 鮮血直流！男子東北區酒吧鬥毆喪命！

(本報綜述) 11月15日週五深夜，波特蘭東北區一間酒吧內發生一起驚險鬥毆事件，一名男子在衝突中被碎裂的玻璃刺中頸部，傷勢嚴重，場面驚悚。該男子已被撤下生命維持設備，并於周一晚宣佈死亡。

據Fox新聞俄勒岡頻道轉述波特蘭警方消息，事件發生在東北Sandy大道和東北Lawrence大道附近。接近午夜時分，警方接到報案稱有人在酒吧遭刺傷，隨即趕往現場。抵達後，發現該名受害者范戴克（Sammy Vandyke）頸部受創嚴重，隨即將他送往醫院。

初步調查顯示，范戴克與酒吧內的另一男子起了爭執，對方用玻璃瓶砸向范戴克，導致玻璃破裂，刺入其頸部。

范戴克的同伴凱莉·伍茲（Kaylee Woods）目睹了整個過程。她描述當晚兩人正愉快地在Church Bar酒吧內回憶過往。當他們走到露台時，酒吧內人不多，隨後一名在打電話的男子走出來，語帶髒話。凱莉回憶，范戴克提醒對方注意言辭，不要不尊重他人。隨後，雙方言語爭執升級，最終演變為暴力衝突。她回憶道，當聽到玻璃破裂的聲音時，范戴克已被割傷，開始大量出血。凱莉立即用手按住他的頸部，試圖止血。酒吧內有人報警，並在等待救護車到來時協助處理傷情。警方到場時，嫌疑人剛剛離開酒吧，隨後在附近兩個街區被捕。嫌疑人被確認為28歲的波特蘭居民阿布拉罕·布拉沃（Abraham Bravo）。布拉沃目前已因二級攻擊罪被送至麥魯瑪縣拘留中心，警方還發現他有未執行的通緝令。

女伴凱莉透露，范戴克在醫院內一直依靠生命維持設備支持，並於週日下午被宣佈將撤下生命支持設備。「他的情況持續惡化，出現了許多併發症。」

受害者的母親接受KOIN新聞採訪時表示：「我無法相信他已經不在了。我教他要尊重女性，從未想過這會讓他喪命。」范戴克是三兄弟中最小的，從南部非洲的斯威士蘭（現名為史瓦帝尼）被收養，自幼便深受家庭的關愛。「他非常愛笑，性格無憂無慮，常常掛著燦爛的笑容，充滿感染力。」