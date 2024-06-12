玫瑰節龍舟競技大賽成績創新 三巨頭總對決突破三分鐘大關

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭第三十四屆龍舟競賽於6月8日早8時在威廉米堤河畔Waterfront公園河段拉開序幕。

做為波特蘭玫瑰節的重軸戲之一，包括多支「老牌勁旅」與「後起新秀」在內的近六十支龍舟隊參加了2024龍舟競技大賽為期兩天的賽程。

砵崙中華會館（CCBA）主席李汝堯在決賽前對筆者表示，與往年相同，冠、亞軍的競爭依然是在幾支老牌勁旅之間展開。幾支「名隊」在今年的預賽中都取得了很好的成績，都有希望在總決賽中突破「三分鐘」大關。

經過6月8日和6月9日上午的預賽，6月9日下午的總決賽成為了人們關注的焦點。

當天下午三時三十分，龍舟競技進入了總決賽的歷史性時刻。

參加巔峰對決的台灣隊、砵崙中華會館隊等四支隊都是波特蘭玫瑰節龍舟競技場上的老對手了，他們彼此非常了解，實力非常接近。總決賽時，在鑼鼓聲和觀眾們吶喊助威聲中，四支賽隊猶如蛟龍入水齊頭並發、奮力爭先。

最終，台灣隊以2:54.50秒的成績奪得冠軍；砵崙中華會館隊與冠軍隊之差僅0.32秒，以2:54.82秒獲得亞軍；Semi-Dragongs隊則以2:58.31秒的成績獲得季軍。

獲得冠、亞、季軍的三支隊均取得了十分優異的成績，總決賽中全部打破了「三分鐘」大關。

波特蘭高雄姊妹協會會長陳紀昭表示，感謝所有龍舟團隊的積極參與和社區各界的大力支持，使得本年度龍舟大賽得以順利、圓滿進行。

由華裔隊員組成的「弛焰」龍舟隊，是本賽季最「年輕」的團隊，也是本賽季中特別引人關注的一支參賽隊。

「弛焰隊」隊長樊旭東表示，「弛焰」雖然建隊時間很短，但隊友們熱愛運動、真情投入。「我們有高水平的教練團，有華裔社區義工們的熱忱支持，這是我們抱定參賽的初心。」

樊旭東認為，龍舟競技是一場真正體現團隊合作精神的集體運動。一次次地刻苦訓練、一回回地向終點衝刺，相比那些已「步入成年」的老牌勁旅，剛滿「兩週歲」的馳焰隊已經是具備了「不怕虎」的精神，面地強將毫無懼色，屢敗屢戰、越戰越勇。

她感謝兩年來隊友們的不離不棄。表示，雖然沒有取得理想的成績，但依然要慶祝我們的「汗」雨同舟，慶祝我們努力堅持的第二個賽季！