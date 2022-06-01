6/– 6/12

刺激好玩 城市樂園

「城市樂園」已在上周五正式開園，今個星期由3日至5日，中午12時至晚上9時再次開放，迎接民眾入場，地點在市中心的威廉汨河濱。

「城市樂園」，每年均吸引超過十萬遊人進園，也被喻為「全球最佳兒童娛樂」，除了有適合喜歡刺激的年輕人的機動遊戲外，還有專為兒童們設的遊樂場，其他的兒童王園、音樂會、美食攤位、購物攤位、舞台表演．．等等，足可讓遊人玩樂一整天。

6/3 – 6/4

NASCAR賽車

NASCAR全國賽車已沒出現在波特蘭有20多年了，今次回歸，成為了今年玫瑰節重頭戲之一。NASCAR賽車，中文名稱為納斯卡賽車，又稱全美改裝車競賽。喜愛賽車的觀眾一定不能錯過。購票可到：portlandgp.com/mascar-xfinity-series。地點在Portland International Raceway。

6/4：晚上6時至7時

第45屆黃昏趣味競跑

這是波特蘭最受歡迎的趣味競跑，也是每年星光巡遊的前奏節目。今年競跑的路線有改，起點和終點均在『城市樂園』。每年參賽者都穿得奇特的服飾參加，今年的服飾比賽將在5點進行評審，競跑由6時正式開始，路程全長3.1英哩。

6/4：晚上8時半開始

星光巡遊：8:30pm由城市樂園出發途經市中心到Lincoln高中為終點

玫瑰節的星光大巡遊是美西北區第二大的燈光巡遊。每年均有超過25萬觀眾在街道上圍觀。星光大巡遊路線的路段在當晚六時起開始封路，由城市樂園開步，經市中心至林肯高中為終點。

6/8 Fred Meyer兒童大巡遊

6月8日，星期三下午一時在荷里活區舉行。Fred Meyer兒童大巡遊是全美最大的兒童巡遊。參加的隊伍有來自本市多間中小學的學生，包括樂隊、舞蹈等。每年有來自不同族裔社團參加其中的國際文化部份，將本市的多元文化盡顯在觀眾的眼前，隊伍都穿上不同的民族服飾，表演不同的民族音樂或舞蹈。巡遊隊伍由Sandy 52街開始，沿Sandy巡遊至Grant高中為終點。