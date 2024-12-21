獄警Beaverton家中槍殺女兒後自盡 動機不明

（本報綜述）12月11日，華盛頓縣發生了一起令人心痛的家庭悲劇，一名獄警在家中槍殺了自己16歲的女兒，隨後舉槍自盡。事發地點是華盛頓縣Baseline Woods公寓，警方於11日週三上午10點左右接到報警，前往該地址，最終在公寓內發現了45歲的尼古拉斯·亞歷山大（Nicholas T. Alexander）和他的女兒拉里莎·亞歷山大（Larissa Alexander）的遺體。

根據警方調查，這是一宗謀殺後自殺的案件。報警人是因為無法聯繫到女孩拉里莎而感到擔憂，請求警方前往檢查。當警方進入公寓時，拉里莎的遺體倒在父親的遺體旁邊，現場情況令人震驚。

尼古拉斯自2015年起在俄勒岡州監獄系統工作，曾任職於州立監獄，後來調至Coffee Creek女子監獄。州監獄管理部門的記錄顯示，他於10月4日開始被安排行政休假。而就在案件發生的兩天前，尼古拉斯因涉嫌酒駕還於凌晨3點被捕。

拉里莎是Hillsboro Century高中的高三學生，16嵗，她的突然離世讓校方深感悲痛。學校在一份聲明中表示，這是一場難以形容的悲劇，學校將為受影響的學生和家庭提供心理支持服務。

副警長大衛·休伊表示，雖然警方已確定這是謀殺後自殺的案件，但動機可能永遠無法得知。他形容這起事件“令人震撼”，是他接觸過的最可怕的案件之一。

這起案件發生後，也讓人聯想到不久前俄勒岡州另一名前監獄官員涉嫌槍殺兄弟的案件。這些事件引發了對監獄系統內部心理健康問題的關注，也讓更多人開始討論如何為執法人員提供更好的心理支持和輔導。

當地社區的居民對此事深感震驚。一名鄰居表示，該社區一向安靜且環境良好，完全無法想像會發生這樣的悲劇。案件目前仍在調查中，警方呼籲任何知情人士聯繫華盛頓縣警長辦公室提供線索。

這起事件提醒人們，不僅要重視家庭關係，也應該關注心理健康問題，為有需要的人提供支持和幫助，以避免此類悲劇再次發生。