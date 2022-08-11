猴痘病毒上升引發關注 麥魯瑪縣推進社區疫苗接種

（本報綜述 王星編譯）截至8月2日統計，俄勒岡州共有72例已知猴痘病例。其中，麥魯瑪縣43例，佔俄勒岡州各縣首位。

麥魯瑪縣公共衛生部門對此正採取相應措施，為高風險接觸者接種疫苗，以試圖減少社區正在受病毒侵害的危險性和發病率。據縣發言人稱，自7月初以來，麥魯瑪縣約有1,000人接種了第一劑猴痘疫苗。

在過去的幾年裡，用於猴痘的JYNNEOS疫苗已獲得FDA的批准並全面施行。上週末，一位名為內格雷特的市民在波特蘭接種了疫苗，他很高興把握機會進行了接種。「第二天我感到有點痛，但除此之外沒有其他感覺。」他說。

負責當地疫苗接種工作的公共衛生官員內格雷特表示，男性接觸者將優先接種第一劑疫苗。目前俄勒岡州所有已知病例均在男性中發現，並且全國範圍內都報告了類似的趨勢。這種病毒可以影響任何人，但目前還只在城市的同性戀社區中流行。因此，有必要採取有針對性的預防措施，防止另一場的大流行。

「這只是一個開始。如果我們顧忌個人污名，而不採取行動，會使這一病毒傳播到其他社區的人群中。除了與感染者的皮膚接觸，與感染者的床上用品、服飾的接觸都有可能感染。衛生部門鼓勵所有可能接觸者接種疫苗，不要因為擔心被污名而猶豫不決。」內格雷特說。

對於正在進行的疫苗接種，與新冠的早期景象極為相似，公共衛生官員在做好準備的同時投入到防止病毒的工作中。「我會說我們很累」麥魯瑪縣傳染病主任托夫斯說 「但大家都挺身而出，團結一心對付病毒。我們希望通過我們的努力，來阻止病毒擴散並消除人們的恐慌和焦慮。」

她的團隊正設法盡快將更多的疫苗引進該縣，以便讓疫苗擴展到初級保健，而不僅僅用於公共緊急防疫。

麥魯瑪公共衛生部門還向從事兒童保育護理、按摩治療師、美甲與髮型師及從事洗衣服務等工作的人發出衛生提醒和注意事項。並開設了猴痘防疫呼叫專線：(503) 988-8939，以便所有人致電獲取有關猴痘防疫信息，及是否有需要接種疫苗的咨詢。