狩獵不成反成「獵物」男子槍支走火意外死亡

(本報綜述)據貝克縣（Baker）警長辦公室報告，11月10日（週日）上午，俄勒岡州半路市（Halfway）附近發生一起獵人意外槍擊事故，導致一名62歲的獵遊導遊約翰·馬歇爾·尼科爾斯（John Marshall Nichols）不幸中彈身亡。

當天早晨，尼科爾斯在Fish Creek附近的私人土地上帶領兩位獵人——來自比弗頓的73歲獵人萊羅伊·喬治·特勞特曼和來自俄勒岡市的73歲獵人安德魯·馬克·克雷布斯——進行麋鹿狩獵。三人乘坐一輛全地形車（ATV）時，看見了一群麋鹿。據警方報告，當三人正準備下車時，特勞特曼在他的步槍中裝填了一發子彈，槍枝意外走火，子彈擊中了尼科爾斯的背部，導致其當場倒地。

警長辦公室的接警中心於上午7:53接到緊急求救電話，報告稱一名獵人中彈且無呼吸。隨後，警長特拉維斯·阿什召集搜救隊協助將尼科爾斯送往等待的醫療人員處理。在救援過程中，克雷布斯對尼科爾斯進行了心肺復甦術（CPR），但未能挽救他的生命。

狩獵本是人與自然相互較量的活動，然而這起意外提醒我們，任何一刻的疏忽或操作不當，都可能將狩獵者置於極度危險之中。安全防護和嚴謹的操作是每一次狩獵的必要前提。無論經驗豐富與否，每位參與者都應在每一細節中保持警惕，以免悲劇重演，釀成無法挽回的損失。