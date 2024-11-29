特許學校辦學資金嚴重不足 

（本報綜述）根據經濟咨詢公司ECONorthwest最新發布的報告，俄勒岡州的特許學校(Charter schools)平均每名學生獲得的資金僅為公立學校的一半，導致這類學校在提供教育服務方面面臨嚴峻挑戰。

報告顯示，2022-2023學年，俄勒岡的特許學校，每名學生獲得的資金平均僅為非特許公立學校的48%，即每名學生少約6,000美元。而這一差距自2013年以來進一步擴大，當時特許學校的資金約為區內公立學校的63%。

根據俄勒岡法律，K-8特許學校只能獲得州學校基金普通用途撥款的80%，而高中特許學校則為95%。此外，特許學校無法獲得如學生交通補助等其他資金來源。

這種資金差距直接影響了特許學校的運營能力和教育質量。報告指出，特許學校教師的薪資平均比公立學校教師低21%，使得教師的招聘和留任變得更加困難。

俄勒岡社區特許學校聯盟董事會主席布萊恩·西恩表示：「資金不足迫使學校做出艱難選擇，這讓我們更難以吸引並留住優秀教育者。」

對此，各特許學校的領導人紛紛呼籲立法改革，以實現資金公平。領導人們表示，公平的資金對於提供全面的學生教育體驗至關重要，但是現行的撥款政策限制了全面支持學生的能力，立法應採取行動來實現公平資金。

目前，在俄勒岡的公共特許學校學習的學生約25,000名。特許學校聯盟主任伊莉絲·瑪麗亞·查韋斯表示：「隨著越來越多的學生和家庭選擇特許學校，但俄勒岡現行的教育資金模式正在削弱我們的工作。」她呼籲立法機構採取行動，確保為所有學生提供公平的教育資金。

特許學校聯盟和研究報告一致強調，俄勒岡需要推動立法改革，重新分配教育資金，縮小資金差距，以確保所有學生享有平等的教育機會。