特蘭舉辦首屆「月光裸體行走」

（本報綜述）如果你覺得波特蘭的「裸體單車遊行」已經夠怪了，那你就太低估波特蘭的“奇葩”了。8月22日週五晚間7點至9點半，森林公園（Forest Park）舉行首屆「月光行走」（Moon Walk）。活動組織方表示，此次活動穿衣自由，活動包括裸體抗議、環保訴求與波特蘭人獨有的「怪誕文化」。

參與者從下麥克雷公園（Lower Macleay）集合，走過Thurman街大橋後，就可以選擇脫下衣物，在星空與新月下徒步。組織者提醒，務必攜帶手電筒或頭燈、結實的鞋子和水壺。領隊將舉著一輪巨大的發光紙糊月亮，引導眾人前行。

這場活動的政治訴求針對特朗普政府計劃撤銷「不設道路地區規則」，該規則禁止在全美5,900萬英畝國家森林進行道路開發與砍伐，其中包括俄勒岡州200萬英畝的珍貴森林。組織方指出，一旦開放商業伐木，森林將被分割、退化，並增加四倍的野火風險。

主辦單位「讓波特蘭更怪」（Make Portland Weirder）由夫妻檔艾略特與艾米莉·錫斯爾布萊爾創立。他們希望透過奇思妙想的活動，把「怪誕」視為城市生活的一部分，不只是旁觀，而是邀請市民親自參與，發揮創意。「我們覺得波特蘭還能更怪。這趟路沒有終點，」艾略特說。

這對夫婦過去已在德爾塔公園（Delta）舉辦過露天假面電影夜，接下來還規劃在9月舉行「茶分點派對」，11月則將推出惡搞版TED演講「TIM Talks」，由「時空旅人」來分享虛構的演講內容。

他們強調，這些活動不涉及酒精或毒品，而是鼓勵成人透過遊戲與藝術找回「驚奇感」與「參與感」。艾米莉說：「如果你需要靠物質來尋找樂趣，那是因為你還不夠有創意。」

在波特蘭面對無家可歸、經濟壓力與市中心空置率等嚴肅問題時，這些人依然堅信「怪誕」不只是娛樂，更是社區健康的象徵。「觀察一個物種是否健康，就看它還會不會玩耍。對人類來說也是如此，」艾略特說，「快樂與希望同樣是抗爭的一部分。」