特蘭男子圖書館被捕　涉嫌強姦15歲離家少女

(本報綜述)波特蘭市一名23歲男子尼古拉斯·馬修·霍爾·圖爾（Nicholas Matthew Hall Tull）於12月6日在市中心Multnomah縣中央圖書館被警方逮捕，他被控多項性犯罪指控，包括涉嫌引誘並多次強姦一名15歲離家出走的少女。

根據法庭文件，該少女已離家出走約三週，在街頭流浪。12月3日，圖爾在中央圖書館外接近她，以提供安全住宿為誘餌，交換條件為性行為。少女同意後，圖爾隨即將她帶走，並在隨後三天內多次對其進行性侵犯和強姦。

少女向調查人員透露，她明確告知圖爾自己只有15歲，但圖爾回應稱「沒關係，沒人需要知道」。據稱，圖爾在侵犯過程中向她展示手機上的色情內容，當少女要求停止時，圖爾威脅道：「閉嘴，不然我就強姦你。」

性侵犯行為據稱發生在Lloyd區的一家Motel6旅館房間以及附近公園。少女表示，由於害怕圖爾毆打或殺害自己，她不敢反抗。

12月6日，兩人返回中央圖書館時，少女借口上廁所成功逃脫。她在市中心街頭尋求幫助，有人報警進行福利檢查。警方趕到後，少女情緒崩潰，向警方描述遭遇，並協助指認仍在圖書館內的圖爾。警方在圖書館二樓將其逮捕。

少女隨後被送往Providence SAFE中心接受性侵犯檢查和DNA採集。警方還在圖爾住所找到屬於少女的物品。

圖爾目前被關押在Multnomah縣拘留中心，他面臨三項一級強姦、三項一級性虐待、一級非法性侵入、脅迫、引誘未成年人等多項重罪指控。此外，他還有華盛頓縣的一起輕罪案件。