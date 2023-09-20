特朗普稱波特蘭是「被燒毀的城市」

（本報綜述）9月17日，前美國總統特朗普在接受NBC主持人克里斯汀·韋爾克的「Meet the Press」節目訪談中，多次反復稱波特蘭為「被燒毀的城市」(burned down city)。

在訪談的近一小時內，當韋爾克問特朗普，如果他當選連任，是否會赦免Proud Boys（驕傲男孩）領袖恩里克·塔里奧和其他因1月6日美國國會大廈襲擊事件而被監禁的人時，特朗普將話題轉向了2020年波特蘭和美國各地的義抗議活動。特朗普反問道：「有多少人因破壞波特蘭而被起訴？有多少人因燒毀明尼阿波利斯法院警察局的警局而被起訴？」

據報導，數百人因參與2020年波特蘭抗議活動而受到起訴。

特朗普表示：「你看看波特蘭發生了什麼，他們燒毀了這座城市。這個城市至今仍然一片混亂。商店主甚至不再重開店面，他們只能(在門窗上)釘上木板」當特朗普討論波特蘭時，韋爾克繼續問及他最初的問題。

最終，在對波特蘭的討論中，特朗普回答了最初的問題，表示如果選舉連任，他將考慮赦免塔里奧和其他1月6日騷亂的參與者。他說：「我當然會考慮。我會考慮這個，我會考慮所有其他受害者，即1月6日事件的受害者。」

然後，特朗普又回到了波特蘭和1月6日美國國會大廈襲擊事件的比較中。他說：「他們沒有起訴那些燒毀(波特蘭)的人……你看看波特蘭，包括聯邦法院建築在內，就像是一座被燒毀的城市。」

特朗普的這番言論引起了廣泛的討論和爭議，波特蘭市的當地政府和社區成員們對他的評論提出了反駁，稱波特蘭正在積極恢復和重建，並且試圖改進社會正義問題。