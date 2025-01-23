特朗普移民新政對俄勒岡無證移民和簽證持有者有何影響？

(本報綜述)新任特朗普簽署多項行政命令，全面推行嚴厲的移民政策，對無證移民、簽證持有者以及庇護申請者帶來深遠影響。這些政策引發了俄勒岡各級政府和居民的廣泛關注，當地有約12萬無證移民和數萬臨時簽證持有者正面臨政策變動的潛在衝擊。

無證移民面臨大規模遣返風險

特朗普在就職演講中承諾結束南部邊境的「災難性入侵」，並指示移民和海關執法局在全國範圍內展開大規模突擊行動，包括在庇護城市。波特蘭作為俄勒岡州的庇護城市，歷來以保護無證移民著稱，當地法律禁止執法機構在未經司法許可的情況下與聯邦移民機構合作。然而，特朗普的政策可能加劇聯邦和地方政府之間的緊張關係。

根據無黨派移民政策研究所的數據，俄勒岡州約有10.8萬無證移民，其中大部分參與社區活動和勞動力市場，與本地經濟和文化密切相關。特朗普的新政可能直接威脅這些家庭的穩定性，導致更多家庭面臨分離的風險。俄勒岡州移民律師斯蒂芬·曼寧（指出，新政策將加劇無證移民的恐懼，許多人可能因此放棄申請合法身份的機會。

庇護與臨時保護身份政策的改變

特朗普還承諾恢復「留在墨西哥」政策，要求來自中美洲等地的庇護申請者在等待移民法庭審理期間留在墨西哥，直到美國移民法庭的案件開庭。期間，他們需要自己解決住宿、生活和安全問題。俄勒岡約有6萬至7萬名庇護申請者，新政策可能讓他們的處境更加艱難。曼寧表示，庇護申請本已複雜且資源不足，新政策將進一步削弱申請者的成功機會。

此外，特朗普政府可能縮減臨時保護身份的適用範圍，影響到約4,000名俄勒岡居民。臨時保護身份是為那些來自戰爭或自然災害地區的人士提供的法律保護，如果被撤銷，這些人將不得不面臨被驅逐的命運。

對簽證持有者和國際學生的潛在影響

特朗普在首個任期內收緊了H-1B簽證的申請規則，大幅提高拒簽率，導致企業難以聘用高技能外國員工。俄勒岡約有1,500名H-1B簽證持有者，其中包括Nike、英特爾和俄勒岡州立大學等主要機構的員工。儘管特斯拉執行長馬斯克作為特朗普的顧問公開支持H-1B簽證，企業界仍對該政策的未來表示擔憂。

同時，特朗普的政策可能對國際學生產生影響。俄勒岡大學和俄勒岡州立大學等高校每年招收數千名國際學生，他們對州內經濟貢獻巨大。然而，過去的旅行禁令和簽證審批延遲已經讓許多國際學生感到不安。俄勒岡一些大學已敦促國際學生提前返校，以避免潛在政策變動對學業的影響。

庇護城市的挑戰與堅守

俄勒岡的庇護法自1987年起實施，多年來為無證移民提供了強有力的保護，包括禁止地方執法機構參與移民執法。然而，特朗普的政策可能再次挑戰這些法律。俄勒岡州共和黨立法者近期提出數項法案，試圖弱化庇護法，包括要求執法部門在某些案件中詢問公民身份並通知移民官員。波特蘭市長基思·威爾遜（Keith Wilson）在特朗普上任後公開表示，波特蘭將繼續作為庇護城市，保護移民社區。他強調：「我們的多樣性是我們的力量，無論面臨什麼挑戰，我們都將與移民家庭站在一起。」