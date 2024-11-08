特朗普當選下任美國總統  Keith Wilson領先市長競選 發錢提案被否決

(本報綜述)截至11月6日本報截稿前，在2024年美國總統大選中，共和黨候選人唐納德·特朗普（Donald Trump）取得了295張選舉人票，超過當選所需的270張門檻，宣佈當選下一任美國總統，成為歷史上首位離開白宮後再度當選的總統。而民主黨候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）僅獲得226張選舉人票。

儘管選情尚未最終確定，特朗普在5日晚已在佛羅里達州發表了勝選演講，稱這是一場「政治勝利」，並向支持者表達感謝，感謝民眾讓他有機會成為美國的第47位總統。特朗普在談話中提到，他對最終勝利充滿信心，預計最終將取得315張選舉人票。他表示，這次選舉的結果將是美國邁向「黃金年代」的開始，並強調「這對美國人民而言是偉大的勝利，這將使我們能讓美國再次偉大」。此外，特朗普承諾將著力修復與墨西哥接壤的南部邊界，幫助美國重建安全和繁榮。

在此次國會選舉中，美國參眾兩院的初步結果如下：

眾議院，共和黨供取得201席，領先民主黨的181席。眾議院需要218席才能達到多數席位，因此最終多數黨的歸屬尚待進一步計票結果。

參議院共和黨已取得52席，超過50席的多數門檻，確保了對參議院的控制。民主黨目前有42席。在本次選舉中，兩黨各失去並獲得2個席位，未對參議院的整體控制產生重大變動。

共和黨控制參議院，並在眾議院擁有優勢。這意味著川普的政策，例如移民、稅收和經濟刺激計劃，將更容易獲得支持和通過。截至發稿前的統計結果顯示，民主黨在參議院和眾議院的席位都不佔多數，因此在阻止或影響共和黨的立法方面將面臨更大困難，影響力有所削弱。

波特蘭市市長選舉方面，截至11月6日本報截稿前，市長候選人基思·威爾森（Keith Wilson）在初步計票結果中領先，獲得62.9%的支持率，超過第二位的卡門·魯比奧（Carmen Rubio）的37.1%。目前，有望成為波特蘭的下一任市長。威爾森是一位貨運公司老闆，以致力於在2026年前解決波特蘭無家可歸問題為主要競選承諾，並積極推動綠色能源與應對氣候變遷。他的公司 Titan Freight Systems 去年已將全車隊轉為電動車，表現出其在環保方面的實際行動。同樣競選市議員的雷內·岡薩雷斯（Rene Gonzalez）儘管落後，仍保持樂觀態度。由此次選舉首次採用排序選擇投票系統，計票過程可能較以往更為複雜，最終結果的確定時間可能會延長。

至於俄勒岡州主要官員選舉，州務卿由現任財長 Tobias Read（民主黨）勝出，俄勒岡州司法部長由 Dan Rayfield（民主黨）當選，州財長由 Elizabeth Steiner（民主黨）勝出。

俄勒岡州提案方面，俄勒岡州選民對五項提案進行表決。根據本報截稿前的數據，有以下提案獲得投票通過或否決。

關於是否可以罷免州選官員的115號提案，有62.8%的選民支持設立新程序以便罷免行政官員，包括州長、州務卿等。這表明選民傾向於加強對州政府高層官員的問責機制，支持針對瀆職、腐敗等嚴重行為設立更直接的處理方式，以確保州內領導層的清廉與誠信。

關於是否使用排序選擇投票的117号提案，59.6%的選民不贊成在未來使用排序選擇投票方式選舉州和聯邦級別官員。儘管此投票方式已在其他地區獲得一定關注，但俄勒岡選民目前顯然更傾向於保留傳統的投票模式，對改變選舉機制的接受度不高。

關於是否向大企業徵稅給居民發錢的118號提案，78.8%的選民表示反對。這個投票結構顯示出選民對增加企業稅的顧慮，反映了他們對維持商業友善環境、促進經濟發展的強烈偏好。

週三（6日）早上，俄勒岡州選舉官員表示，截至週二，有近214萬州民在今次選舉中投票，投票率高達69%，這還未包括那些在未來數天或下星期才收到的郵寄選票，所以有多個支持率相近的選舉還未能落實結果。而在Clackamas縣選民的投票率更高達71%。