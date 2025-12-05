特朗普威脅切斷俄勒岡等州SNAP糧食補助

（本報綜述）特朗普政府本週警告，將對拒絕提交SNAP糧食補助受益人個資的州政府「關閉金流」，其中包括俄勒岡在內的多個民主黨執政州，可能因此面臨聯邦糧食補助被切斷的重大風險。

SNAP，是美國規模最大的糧食援助計畫，只要遭凍結，俄勒岡約75.7萬低收入居民的基本三餐都會受到影響。俄勒岡全州每六人就有一人仰賴SNAP，比例為全美第三高。

聯邦政府要求各州交出受益人的姓名、住址、移民身分、出生日期和社會安全號碼等個資，理由是要打擊詐欺、防止不符合資格的移民領取補助。不過包括俄勒岡在內的23個民主黨州拒絕配合，擔心資料被用作移民執法，造成恐慌與隱私侵犯。

俄勒岡司法部長雷菲爾德痛批這項威脅「既非法，也冷酷無情」，強調「養活低收入家庭不是政治談判籌碼」。

特朗普政府依據今年通過的《大而美法案》，已開始收緊多類移民族群的SNAP資格。多個民主黨州因此提告，並在9月取得暫時禁令，目前仍在法律攻防之中。

近幾週，全美SNAP曾因技術問題短暫凍結，俄勒岡受益人一度無法領到補助，政府連夜搶修才在六天後恢復。若再遭聯邦切斷資金，後果可能更為嚴重。

目前尚不清楚聯邦是否具備法律權限立即凍結補助，也未宣布何時會開始執行。俄勒岡州長科泰克的辦公室尚未回覆後續行動。