特斯拉因引擎蓋問題召回180萬輛車輛

(本報宗述)由於引擎蓋故障，特斯拉正在召回超過180萬輛車輛。在週二的一份監管文件中，國家公路交通安全管理局表示，這家電動汽車製造商報告稱，其17輛新舊汽車的引擎蓋鎖止裝置可能無法檢測到引擎蓋是否開啟。這可能會阻礙駕駛員的視線，增加發生事故的風險。

根據該機構的說法，此次召回影響以下型號：

– 2021-2024款 Model 3

– 2021-2024款 Model S

– 2021-2024款 Model X

– 2020-2024款 Model Y

公司表示，目前尚未發生與該問題相關的事故、傷害或死亡。為解決這一問題，特斯拉將發布免費的軟體更新。車主將於9月22日通過郵件收到通知，並可撥打公司客服熱線（877-798-3752）聯繫。相關召回編號為SB-24-00-012。

消費者還可以聯繫安全熱線（888-327-4236）或訪問www.nhtsa.gov獲取更多信息。

今年2月，特斯拉還因某些警示燈的儀表板字體過小而召回了220萬輛車輛——幾乎是當時在美國銷售的所有汽車。5月，這家汽車製造商因安全帶警示信號可能失效而召回了12.5萬輛汽車。6月，特斯拉因修復飾條鬆動和潛在的缺陷雨刷，第四次召回自去年秋季上市以來銷售的賽博卡車（Cybertruck）。