特斯拉又被調查這次是安全帶涉及5萬輛Model X

（綜合報導）國家公路交通安全管理局(NHTSA)周二對電動汽車特斯拉的安全問題再次展開調查，這次與其安全帶“可能無法在撞車事故中固定車内人員”的投訴有關。本月上旬，該監管機構曾就特斯拉的“方向盤脫落”問題展開調查。

NHTSA此次的調查涵蓋了大約5萬輛2022年款和2023年款特斯拉Model X SUV車。該監管機構稱，收到兩起特斯拉車主的投訴，表示汽車前座的安全帶在出廠時並沒有被牢固安裝。

該機構周二發布的文件稱，座椅的安全帶連杆和預緊器正常情況下應該固定在座椅框架上，在發生碰撞的一瞬間收緊安全帶。然而，在兩起投訴事故中，車主反映，當車輛在行駛過程中，特斯拉的安全帶連杆和預緊器與車架發生了分離。所幸，這兩起事件均未造成車禍。

NHTSA表示，目前正在就此展開調查，以確認特斯拉的制造過程、問題發生頻率及範圍。 這一調查可能會導致召回發生。

NHTSA此前就對特斯拉展開過調查，包括其自動駕駛系統和方向盤問題。此前有投訴反映，配備自動駕駛系統的特斯拉Model S汽車會無故刹車或撞上停在高速路上的緊急車輛，並已造成致命事故。經調查，NHTSA已于2月份要求特斯拉召回近36.3萬輛裝有自動駕駛系統的車輛。

還有投訴稱，在行駛裏程數很少的情況下，特斯拉Model Y汽車的方向盤在行駛過程中會從轉向柱上突然脫落。NHTSA也在就此進行調查，涉及車輛多達12萬輛。