特別警隊重磅回歸　強化老城娛樂區的治安安全

（本報綜述 王星編譯）鑒於當前波特蘭老城區槍擊頻發等問題，波特蘭市長惠勒在週二上午新聞發佈會上宣佈，波特蘭警察局將重新建立一支7人特別警隊，對老城的娛樂區實行專門管理，改善該區域嚴峻的治安問題。

新的特別警隊將由六名警員和一名警官組成，作為市中心分局重組的一部分。疫情前曾有一支娛樂區專門管理的警隊，因大流行娛樂場所關閉而終止，特別警隊於週四開始運作。

在新聞發佈會上，惠勒市長稱，作為一項公共安全措施，在老城區重建特別警隊是極之必要的，因為「當大們從大流行中走出來的時候，將有數以萬計的人重回老城區。」

警方還在週五和週六晚上，在Burnside 至Everett街與西北第一和第五街的12個街區內實施交通管制，禁止車輛通行。

他說，老城區的槍支暴力活動在週五和週六晚上達到高峰，所以封街是為了給警察創造一個更安全的工作環境，並在有必要時鼓勵行人可走到街上散開。同時，還將在該地區加強照明和其他安全改進措施。

社區安全部主任邁克·邁爾斯強調，老城區重點在於打擊槍支暴力，同時對其他幾個重點社區也正在考慮納入加強之列，包括帕克羅斯（Parkrose）、黑茲爾伍德（Hazelwood）和鮑威爾赫斯特-吉爾伯特（Powellhurst-Gilbert）。

近年來老城區暴力事件頻生，同時其他問題也一拼出現，如露宿街頭的無家可歸者不斷增多，以及塗鴉和垃圾等等，使該區域成為藏污納垢之地。

老城社區協會和區內商界領導人一直疲於應付老城區的問題，今年早些時候的90天「重啓」計劃，到目前為止收效也並不明顯。因而對市政府重建警隊的決定表示支持和感謝。