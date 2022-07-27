物價尚未停漲 生活仍須努力

（本報綜述 王星編譯）據美國勞工部一項統計表明，6 月份美國通貨膨脹率達 9.1%，創下40 多年來最大增幅。 近幾個月來，KGW 機構對近年來幾種常用食品的平均價格和漲幅進行的研究對比，也表明瞭CPI物價指數的上升。

該機構以2020年2月至2022年6月為時間段，對牛奶、雞蛋、雞肉以及橙子等常用食品的價格進行了調查和比較。兩個不同時間段的價格分別是：每加侖牛奶從3.20 美元漲至4.15美元，漲幅為30%；每打雞蛋平均價格由約1.45美元漲至2.71美元，漲幅為87%；雞肉從每磅1.36 美元漲至1.83 美元，漲幅為35%；橙子的價格則上漲了31%。

從CPI價格指數來看，2020年2月約花費11.03美元購買的幾磅雞肉、一盒雞蛋、一加侖牛奶和幾磅橙子，到今年6月需花費15.32 美元。儘管差異並不很大，但每周卻在增加。

波特蘭州立大學營銷和消費者行為教授湯姆·吉爾帕特里克就物價上漲發表了個人看法，他說： 「由於國際上近期發生的一系列事件，包括烏克蘭戰爭和亞洲發生的事情，在世界範圍內引起了連鎖反應，多種因素的共同作用，使能源供應下降，供應鏈出現危機，成本上升，風險增加，所有這些都使世界各地區和人們的生活面臨挑戰，並為此付出更多代價。為此，我們要適應新的變化。對許多人來說更是一場鬥爭。」

吉爾帕特里克說，每年通貨膨脹率增加2% 到3%是正常的。雖然 KGW 比較了從大流行前到2022年6月的平均價格，但如果你看一下12 個月的平均價格，通貨膨脹率仍然很高。去年某些食品的通貨膨脹率上升了 12% 至24%。

此外，CPI 數據反映了全國平均價格。全國不同地區的超市購物者支付的金額可能略有不同。例如，CPI 數據顯示一加侖牛奶的平均成本為每加侖 4.15 美元。但在波特蘭地區的一家超市，可能需要5.49 美元才能購買一加侖牛奶，儘管它來自當地供應商。

據最近美國農業部網站更新的2022 年食品價格預測，所有食品價格預計都將上漲 7.5% 至 8.5%。

吉爾帕特里克建議，通過下載各超市的應用程序，利用程序上的數字優惠券來獲得一些購物的優惠，幫助購物者對計劃購買的商品達到節省開支的目的。