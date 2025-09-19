父母被ICE逮捕 夫婦臨時收養4個孩子

（本報綜述）在川普政府加強移民執法之際，家庭分離事件在俄勒岡頻傳。波特蘭一對夫婦，57歲的米米·勒圖尼奇與48歲的克里斯·維格，自7月中旬起臨時照顧四名分別為9歲（三胞胎）與7歲的美國籍孩童，因為他們的父母雙雙被移民當局拘留。

孩子的母親賈姬·梅洛斯原本持有受害者U簽證的申請案，卻在華盛頓州布萊恩的「和平拱門歷史州立公園」與親友會面時遭美國海關與邊境保護局逮捕。幾天後，父親卡洛斯也在波特蘭的家門口被拘捕。雖然對梅洛斯的「偷渡外國人」指控已被撤銷，但她與丈夫、母親仍被關押在塔科馬移民拘留中心，最早的庭訊要到10月14日。

四名孩子在聯邦法庭介入後獲釋，由勒圖尼奇夫婦接手照料。兩人曾與梅洛斯一家相識近20年，當初她就曾拜託萬一發生意外，請他們幫忙照看孩子。如今夫婦重新體驗起帶小孩的生活，從準備點心、哄睡到送學校，都成為日常。他們還發起募款，已籌得近3.9萬美元，協助孩子生活與父母法律費用。

然而，孩子們依然思念父母，常常在睡前流露情緒。母親則在拘留所日記裡寫道：「我如此想念他們，願用生命換來片刻擁抱。」

此案凸顯俄勒岡對「家庭分離」缺乏制度性應對。州人類服務廳今年雖提出建議，呼籲建立支援機制幫助面臨驅逐的家庭，但至今尚無具體進展。聯邦眾議員麥克辛·戴克斯特批評，讓孩子帶著新書包卻與父母天各一方，「殘酷到令人感到羞恥」。