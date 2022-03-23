熱賣中的Airborne維他命軟糖　因瓶蓋致多人受傷被召回

熱賣中的Airborne Gummies 因未開封瓶子中的壓力積聚可能會造成「危險傷害」，正在全國進行召回。Airborne品牌的母公司Reckitt自願召回某些63顆裝和75顆裝的Airborne Gummies，包括各種水果、柳丁和藍莓石榴口味。

該公司在一份新聞稿中表示，受影響產品中的壓力積聚，可能導致瓶蓋和下層密封層在首次打開瓶子時“用力”彈出，這可能會造成傷害。根據美國消費品安全委員會的數據，有70份報告稱瓶蓋或密封層從瓶子裡彈出，目前已收到18份消費者受輕傷的報告，另有11份報告稱眼睛受傷需要就醫。

估計有374萬瓶軟糖受到召回的影響，但打開的瓶子不包括在召回的名單內，因為它們不再有構成傷害的風險。召回的Airborne產品在2020年 5月至2022年 2月期間，在Target、Walgreens、CVS、Kroger、Sam’s Club、Walmart、Costco、Amazon和全國其他商店出售。如果你家中有未開封並在召回清單中的Airborne Gummies，可以在週一至週五東岸時間早上8點至下午5點致電(888) 266-8003 聯繫Reckitt退回，或透過 網站 最下方的“召回”按鈕得到更多資訊，並獲得全額退款。