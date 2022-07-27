熱浪席捲俄勒岡州並持續數天 州長宣佈25個縣進入緊急狀態



（本報綜述）本州的天氣預測，由周二（今天）至周四的氣溫將處於極端高溫，超過華氏100度的天氣下，而入夜氣溫也未能降到令人涼快的溫度，因此布朗州長在今天宣佈：俄勒岡州 25 個縣進入緊急狀態。

州長辦公室表示，高溫可能會影響關鍵基礎設施，導致公用事業停電和交通中斷。

“由於俄勒岡州的許多地區都面臨著高溫，各級政府都必須擁有他們需要的資源來幫助俄勒岡州人的安全和健康，”布朗州長說。 “我鼓勵每個人都積極保護自己和家人的安全，包括多喝水、利用避暑中心以及檢查鄰居、朋友和親人的情況。”

處於緊急狀態的縣城中，包括有：哥倫比亞、卡加瑪士、麥魯瑪、華盛頓、胡德河、馬里恩…..等。

布朗州長已指示俄勒岡州應急管理部 (OEM) 啟動州應急協調中心，以協調必要的保護措施。她還指示州機構提供 OEM 要求的任何援助，以支援有可能出現的應變工作。

要查找俄勒岡州的避暑中心，請致電 211 或訪問他們的網站。

波特蘭州立大學氣候適應學教授克盛達表示，對於太平洋西北部來說，這種連續五天以上的高溫是極為罕見的。

自本市兩年前出現過創紀錄的氣溫並導致有人死亡的情況後，政府就一直為民眾能在這種因氣候改變而出現的極端天氣下安全渡過費煞思量。結果，負責監督城市住房政策的波特蘭住房部門要求未來新建的補貼住房均需配備空調。俄勒岡州的一項新法律則要求 2024 年 4 月之後建造的所有新住房至少在一個房間內安裝空調。法律還禁止大部分房東限制租戶在其出租單元中安裝製冷設備。

雖然本周的氣溫預計不會像上一次的高，但高溫持續的天數較長，也引發擔憂。波特蘭應急管理局當前正在公共建築中開設避暑中心，並在公園安裝霧化裝置，而社區中心和圖書館將充當冷氣站。官員們希望這些努力可以幫助面臨最大高溫風險的，如長者、獨居者、殘疾人、沒有空調的低收入家庭成員和沒有住房的人。