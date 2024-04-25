熟練技工需求激增 學曆要求不高但薪資高！

(綜合報道)美國技術勞動市場近日面臨著「創紀錄的需求」。根據最新調查顯示，施工監造、製造生產經理以及熟練水管工是目前最熱門的職位之一，不僅薪資高（中位數達到6.15萬美元），而且無需大學學位，同時提供穩固的就業保障。

受新冠大流行的影響，熟練技工人才競爭日益激烈。由於基礎設施需求、房地產重建以及再生能源投資的激增，未來十年對熟練技工的需求預計將持續增長並保持在較高水準。

根據多家分析機構的數據，目前最熱門的三個不需要大學學位的職位集中在建築、製造和管道工程領域：施工監造的薪資中位數為8.46萬美元，製造生產經理的薪資中位數為7.18萬美元，熟練水管工的薪資中位數為6.15萬美元。

值得注意的是，一些技工工作（包括水管工和電工）有不同級別的認證。水管工分為學徒、熟練工和師傅三個等級。

不過，這些工種想要入門，也並不簡單。招聘網站Indeed介紹，想要成為熟練水管工，您需要在持有執照的水管工大師手下至少工作2年，具體時間取決於所在州的要求。

人力資源信息統計組織Payscale的薪資公平策略師露絲·托馬斯指出，建築、製造和家庭服務行業一直更看重技能而非學歷，但現在仍然為人們提供了一些最佳機會，讓他們無需上大學即可賺取高達6位數的收入。