熊貓外賣違規收費遭紐約重罰 

（綜合報道）主攻華人及亞裔市場的外送平台HungryPanda（熊貓外賣），因違反紐約市第三方送餐服務費上限規定，於2026年4月與市政府達成和解，總金額達87萬5000美元，成為當地首次針對相關違規行為採取執法行動的案例之一。

根據紐約市消費者及勞工保護局調查，熊貓外賣在與餐廳合作過程中，存在多項違規收費行為，包括未清晰披露費用結構、將不同費用捆綁成單一項目，以及頻繁更改收費名稱，甚至將部分超收費用包裝為「推廣扣減」，藉此規避監管。在部分案例中，餐廳被額外收取數千美元費用。

此次和解中，平台須向全市超過380家餐廳支付逾58萬美元賠償，另繳納約29萬4000美元民事罰款及相關費用。同時，公司承諾未來將嚴格遵守費用上限規定，改善收費透明度，並建立內部合規與員工培訓機制，每年提交合規報告。

紐約市副市長蘇維思表示，此次調查源於多家餐廳投訴。她指出，雖然違規行為並非專門針對華人餐廳，但語言障礙確實使部分移民業者更難理解合約條款與自身權益，從而更容易受到不公平對待。她強調，小型餐廳在經營壓力下，不應再承受合作平台的不當行為。

據了解，此次獲賠的380多家餐廳中，大多由華人或亞裔移民經營。市府亦呼籲業者，如發現帳單中出現不明費用或異常收費，應立即向相關部門舉報。

值得注意的是，熊貓外賣近期亦涉及另一宗案件。該平台早前與Uber Eats及Fantuan（飯糰）共同支付約500萬美元，就違反紐約市外送員最低薪資規定達成和解，涉及近4萬9000名外送員。

資料顯示，熊貓外賣成立於2017年，最初於英國諾丁漢創立，主要服務海外華人及留學生市場，之後迅速拓展至北美、澳洲及亞洲多地，目前已累積數百萬用戶。分析認為，此次事件凸顯監管機構對外送平台收費行為的關注升溫，也提醒移民餐飲業者需更加重視自身權益與法規保障。