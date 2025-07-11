煙火該禁還是留？節日與安全的抉擇

（本報綜述）波特蘭（Portland）近日再度掀起對煙火禁令的爭論。自7月1日開放線上非緊急舉報工具以來，波特蘭消防局（Portland Fire & Rescue）已接獲超過4,300起有關非法燃放煙火的投訴。光是在7月4日入夜後短短一小時內，就有近400件舉報湧入，凸顯節日期間民眾燃放煙火的普遍性。

波特蘭市在2022年全面禁止煙火銷售與使用，起因是當年獨立日期間，煙火引發了兩場嚴重火災，造成重大財產損失和人命傷亡。市府認為，此舉是保護居民安全和減少野火風險的必要措施。然而，禁令推行至今，爭議從未平息。部分居民認為，燃放煙火是美國獨立日和重要節日不可或缺的傳統活動，禁止煙火削弱了社區的慶祝氣氛，也影響家庭聚會的儀式感。

波特蘭消防局發言人里克‧格雷夫斯表示，這項線上舉報工具的主要目的是讓民眾能通報違規行為，而不必佔用911緊急熱線資源。從初步數據看，這項措施確實降低了節日期間緊急調度中心的壓力。7月4日當天，撥打911的通話量比往年下降，雖尚未有精確統計，但市府認為這是正面跡象。

雖然投訴數量龐大，但最新資料顯示禁令開始發揮作用。去年7月4日，波特蘭共有38起火災，其中14起由煙火引起，已較2023年的67起火災（其中30起是煙火引發）大幅減少。警方目前仍在整理煙火違規的執法報告，尚未公布假日期間開出的罰單總數。

支持禁令的人士強調，煙火不僅威脅公共安全，也對生態環境和寵物造成傷害，更會加劇空氣污染及噪音干擾。然而，也有反對者批評政策過於嚴苛，認為執法資源有限，實際執行難度高，並呼籲市府應提供更多安全的公眾煙火表演選項，而不是一禁了之。

如何在保護社區免受火災風險與維持傳統節日氛圍之間取得平衡，成為波特蘭市府和市民共同面對的艱難課題。未來，這項禁令是否會持續或調整，仍有待市府根據執法經驗與民意評估進一步決策。