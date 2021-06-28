煎Pan 上的波特蘭



(本報綜述）美西北區從週六起一連三天遭到熱浪襲擊，波特蘭的氣溫已接連破了歷史最高溫的紀錄，周六波特蘭的氣溫攀升至華氏108度，今天（周日）再破紀錄升至112度，而明天估計比今天更熱。以下是這兩天猶如在煎Pan 上的波特蘭發生的事。

由於天氣過熱，估計大量民眾會「離家出走」到有冷受氣的地方避熱，州衛生局在周五已宣佈臨時取消公共交通工具和避熱中心的客量限制，到周六，再將泳池、電影院和商場加入名單中，讓更多市民可以在酷熱天氣享受涼快。但要到泳池的朋友們，仍先要預留位置才能進場，主要原因是救生員人手不足，所以泳池仍要維持一半客量來確保泳客安全。

TriMet 公司宣佈，由周六至周一，因為電纜過熱問題，所有輕鐵和WES輕馗線的班次在超過華氏90度就會隨時延誤；如超過105度，WES輕軌線則會停駛，改用穿梭巴士接載乘客。在周日，電車一度出現電力中斷及後再因電纜在高溫下運作受損，被逼停駛。到下午5時半，TriMet再宣布，因高溫影響，輕鐵全線停駛。該公司表示，輕鐵的設計，110度是正常運作的上限，否則電纜會出現過熱受損的情況。根據天氣預測明天（周一）氣溫可能比今天更高或一樣，所以TriMet 決定在周二早上才恢復電車和輕鐵服務，巴士服務則照常。

雖然電力公司早有準備，但氣溫逼人，周日中午氣溫再破紀錄到110度，用電量需求超高，到下午7時，超過有6，300戶波特蘭電力公司客戶的電力被中斷，其中超過一半是在卡加瑪士縣。

截至周日中午，本地區最少有14人因高溫要入院診治。

州長宣佈由周日黃昏至周二黃昏，允許州民在加油站可自己加油。

在未能重開的情況下，餐館的客量仍是限制在50%以內，不少餐館要靠戶外餐座來維持。在這超高的氣溫下，不少這類的餐館和餐車都會選擇暫停營業，老板們都在埋怨州長為甚麼還要堅持70%接種率才能重開，大家都只能等待著6月30日，州長鐵定重開的日子的來臨。

至於維持室內用餐的餐館，有老板亦選擇在這兩天休息，他們表示，雖然餐館內有冷氣，但當廚房在正常運作下，就像是一個大焗爐，溫度接近或甚至超過100度，恐怕會危害員工的健康。

熱氣迫人下，除了餐館外，農產品市場或是疫苗診所都被迫取消這個周末日的運作。周六晚一場Timber 足球賽則照常舉行，但開場時間延後一小時至晚上8時半才開場。另有一場在波特蘭歌劇院上演的歌劇“Frida”將取消周六和周日的兩場表演。

俄勒岡州環境質量部周六發警告，臭氧污染將在周六和未來幾天達到高水平，可能對敏感群體不健康，包括兒童、老年人、孕婦和患有心髒病或呼吸系統疾病的人。

官員亦呼籲民眾盡量減少造成污染的行為，例如不要開車改乘公車，不用剪草機和其他用油燃料發電的機器，同時避免汽車在停泊後仍開著引擎。

至於空氣質量方面，周六早上還是良好，但當氣溫上升，臭氧將在地面附近積聚，空氣質量就會變差，特別是在午間和黃昏時間。另外紫外線亦升高，民眾出外最好用太陽油作保護。

臨時臨急才想到要買風扇或流動冷氣機的人士，都是失望而回，報導稱全城商店的存貨都賣光了！

明天是今次熱浪的最後一天，加油！