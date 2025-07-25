無證移民兒童禁止入讀免費幼兒園？

（本報綜述）川普政府近日頒布新規，限制無證移民家庭的子女參與聯邦資助的社會服務，包括為低收入家庭提供免費幼兒教育的「Head Start」項目，引發強烈反彈。7月22日，俄勒岡州與其他21個州的民主黨籍司法部長聯合提起訴訟，指控聯邦政府擅自改變規則、程序違法，將對數以萬計的家庭造成實質傷害。

訴訟指出，這些新規將要求所有接受聯邦資金的社會服務機構驗證受益人的移民身份，否則面臨資金中斷風險。而Head Start項目過去從不要求參與家庭出示身份證明，這項突如其來的變更，將使許多運作本就捉襟見肘的計劃無法負荷，甚至可能被迫關閉。

俄勒岡州司法部長丹‧雷菲爾德表示，這些規定在毫無預告、缺乏法律依據的情況下實施，不但令人困惑，更可能讓成千上萬的兒童失去他們賴以成長的基本教育與照護服務。他說：「這些政策會延遲租金補助、削弱托育資源，也嚴重干擾我們的社會安全網。」

訴訟還指出，若強行執行身份審查，不僅會嚇退無證家庭，也會波及眾多原本就依賴這些服務的美國公民子女，進一步拉大教育與社會不平等。多位Head Start機構表示，他們根本沒有足夠人手與資源來進行這樣的篩查程序。

這項新規是川普政府多部門聯合發布的指導方針，取消了自柯林頓總統時代以來對移民接受聯邦服務的寬鬆詮釋。聯邦官員尚未對這項訴訟發表回應。

此案已提交聯邦法院審理，22州的提告行動也反映出全國在移民政策上的高度對立與地方政府的強烈反彈。