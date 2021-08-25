無懼新法例　繼續封街封橋非法賽車

（本報綜述）剛過去的周日，在405公路的弗里蒙特（Fremont）大橋上和波特蘭東北區最少有4個路口被觀眾圍封起來，進行街頭瓢移和定圓繞錐等汽車特技表演。從社交媒體的視頻可以見到在表演汽車上的乘客被轉至掛在窗外飛，危害靠近觀看的人。

附近的居民表示，情況像是失控，似乎甚麼也做不來，撥打911，警察也不會到場。居民指出，那些賽車的人一點也不在乎附近的居民，他們知道警察不會理。居民和商戶對警方的不理會政策感到非常困擾，他們均指出這些非法街頭賽車活動很多時都會變成暴力。他們通常在夜深人靜的時候出動，實在擾民。他們通常在夜深人靜的時候出動，實在擾民。

在周日的非法表演發生之前的3天，波特蘭市議會剛通過新法例，規管街上的非常賽車和飄移活動，違規者可罰款500元，或監禁30天。但這似乎未能起阻嚇的作用，且變本加厲在市內多個地區進行。

警方表示他們知道周日晚有多場非法飄移在進行，而他們只有足夠人手在零晨3時半回應在Division 47街的一場，到場後警方用照明燈和警號警告人群離去，演出的汽車亦紛紛趕離現場。

警方發言人表示，在大多數情況下，警察局沒有資源或人員來阻止這些街頭賽車，並指警方只能處於有事就回應的模式，而不是阻嚇或預防模式。就事件，惠勒市長發出聲明表示，市議會已通過規管非法賽車的法例，讓警方多一項執法工具來減少非法街頭賽車的事件。

當晚9時許，弗里蒙特橋上被圍封，其中有汽車在不斷轉圈表演瓢移，輪胎與地面不斷磨察而冒煙。但在橋的兩邊卻出現交通劑塞和堵在橋上的汽車長龍。表演者根本不理會其他要使用道路的駕車人士，由9時半封橋到11時15分。