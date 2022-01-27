無家居車族問題日催嚴重，籲當局積極處理

（本報綜述）據西雅圖大學法學院「無家者權利倡導項目」（Homeless Rights Advocacy Project）的總監Sara Rankin估計，現時波特蘭居車族可能佔西岸城市無家露宿者三分之一以上，而居住在車輛中的人正成為全美增長最快的無家者族群。Rankin更憂慮無家居車現象是一個顯而易見的危機，但竟然沒有在官方數據中顯示，其後果不僅違反人道原則，更將會為城市帶來巨大的財政負擔。

每隔兩年，波特蘭市和麥魯瑪縣都會以「時間點統計法」（point-in-time count）統計社區中某特定晚上無家露宿者和家庭的數目，並提供所得數據以獲得州和聯邦政府的資助。同時數據亦幫助波特蘭市和麥魯瑪縣及其非營利合作夥伴預先計劃針對無家露宿者所需的資金和服務。但由於疫情爆發，2021年的統計被取消，所以最近一次統計是在2019年1月，而當中統計數據並沒有包括問題中的居車族。未能在數字中反映，居車族問題將一直被忽視，即使真實數字不斷上升，官員也未能作出計劃及反應。

要從數字中了解嚴重程度，以舉報街上居住在車中人數的系統One Point of Contact system於2020年3月報告人數是389人，比疫情爆發前增加了兩倍，而一個月之後，數字已達到633人，最新於去年12月的數字更達到了1,093人。而另一個通過志願者計劃為住在車裡的人提供食物和服務的團體Free Hot Soup更直接估計都會區內約有5,000名車輛居民。

衞生、垃圾、火警、毒品、治安等等，不但成為居車族的自身問題，亦會成為附近居民及道路使用者的問題。好多地區例如比弗頓、溫哥華、華盛頓都會為居車族推行「安全停車計劃」，讓他們可以停於有安全及衛生支援的指定停車場地，在這方面波特蘭還是欠奉。

其實無家者以車為家的問題當局並不完全漠視，在2018年，無家者服務聯合辦公室於2018-19財政年度曾向俄勒岡州的天主教慈善機構撥款100,000美元，以安排車輛可以在當地信仰組織Catholic Charities of Oregon的停車場過夜，但據報導計劃未見實行。這跟更早年曾建議於廢棄的博覽中心設置同樣停車空間計劃一樣泡湯。

波特蘭市長惠勒於近期的訪問中透露，住屋危機仍然是當務最注重的問題，而當中將會包括這班住在車裡的波特蘭人。他表示會全力支持有心團體製定「安全停車計劃

的工作，讓這班居車族有個安全的停車點，並獲得衛生、心理健康和生活上的支援。

當然一個安全安心的停車點對居車族是一大幫助，但長遠來說能幫助他們從車輛搬回傳統住屋才是對他們的一個祝福。但無論是幫助或祝福，當局的積極參與才是最所期待處理問題的推動力。