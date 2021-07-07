為瓶罐回收法例慶50周年紀念 回收中心舉辦金瓶尋寶活動



俄勒岡州一向有全國環保先鋒的美譽，而本州瓶罐回收的法例更已實施了50年，在今個50周年紀念的時刻，Bottledrop 瓶罐回收中心舉辦金瓶尋寶活動來慶祝這日子，在全州不同地方埋藏了6個金瓶，讓市民參與尋寶。

尋寶活動由7 月 7 日至 11 日舉行，找到一個金瓶的幸運兒，可選擇向一家非營利機構捐贈一筆500元的善款。

今次的活動由俄勒岡飲料回收合作社（Oregon Beverage Recycling Cooperative）舉辦，他們是全州Bottledrop 瓶罐回收中心的營運機構。

俄勒岡州的瓶裝法案於 1971 年頒布，並於次年生效。現行法律要求民眾在購買大部份的 3 升或以下飲料時支付 10 美分的容器押金。之後他們可以將空容器退回到回收中心，並取回每個退瓶的 10 美分退款。

回收合作社在今次的尋寶活動中將全州分成六個區進行，在每區之內藏有一個金瓶，但其中的西北區因為人口密集，所以分為兩區。

六個區域中的每一個區域內都會隱藏一個金瓶。位於俄勒岡州西北部的一個區域因該地區人口眾多而被分為兩部分。

今次活動中的金瓶，全部都是市民的回收瓶子，選出後由本地的藝術家團體繪製，放上一個50周年的標籤和一個紀念里程碑的金屬徽章。然後用物料將金瓶包裹著防止有破損，並用粗麻布袋覆蓋，以在等待被尋的期間保護免受自然界的影響。

據Bottle Drop網站稱，在尋寶期間的每一天或直到找到瓶子之前，都會在網站發佈有關每個瓶子位置的新線索。第一條線索將於 7 月 7 日上午 10 點在 Bottledropcenters.com/hunt 以及電子郵件和社交媒體上發佈。

儘管俄勒岡飲料回收合作社聲稱，一個金瓶是沒有價值的，而今次活動最佳的獎品，就是尋獲金瓶、保存作紀念和可向別人吹噓一下你的戰績；同時也可從全州3,000個非營利組織中自選一家，由BottleDrop 瓶罐回收中心從 Containers for Change 計劃中捐出 500元給予所選的機構。

以下是有關尋寶的一些貼士：

－所有金瓶都將隱藏在政府的公園內；

－所有金瓶都將隱藏在戶外，無須進入建築物內尋找。

－金瓶雖被埋藏起來，但絕對不需要尋寶者以拔除植物或損毀財物的挖掘方式才能找到金瓶的。這些瓶子也不會藏在任何的社區花園內。

－應遵守公園開放時間和一切防疫措施。

－金瓶尋寶活動只限年滿 18 歲的俄勒岡州居民參加。