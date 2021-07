為波特蘭市中心集氣　周五至周日連串慶祝活動

經過一年多來的疫情措施和暴力破壞後,波特蘭的市中心已變得令人心傷,市政府一直努力要市中心恢復以往的風采,先來了多次的全面清潔,接著要為這個波特蘭市的心臟地帶集氣,由今天起至周日,一連3天(23日到25日)在市中心舉行”Welcome Back to the heart of Portland”(歡迎回到波特蘭市中心)活動,寓意波特蘭市中心正式重開。

為了配合連串的慶祝活動,摩利臣橋(Morrison Bridge)的彩燈將由綠、籃、白、黃四色組成,這正是波特蘭旗號的顏色,為整個活動加添氣氛。

惠勒市長表示,有市超過300名市民參與,連同本地商戶、團體和藝術家,攜手為本市的未來作出努力,演好這個活動。

今次市政府特別邀來了本地有名的歌手Pink Martini在周六下午3時,在先鋒廣場舉行音樂會,除此之外,還有以下一些適合一家大小來參與的活動:

-與年青年和波特蘭街頭藝術聯盟一起繪製壁畫

-與 Rose City Rollers 一起溜冰

-利用服裝和假髮,將受歡迎的公主新娘(Princess Bride)動畫主角重現

-參加由不同族裔和社區人士在海濱公園、Pride Plaza和其它地點舉行的音樂會

-在波特蘭藝術博物館有一快閃市場和時裝秀,看中服飾還可將其買回家

-在US customhouse 門前,市民可用騎單車發電方式為自己製造一杯冰凍的奶昔,時間:周六下午1-3點,周日下午1-5點

-周六下午1時半,位於Burnside 和Park 街的新餐車場剪綵開幕...等等

在市中心不同的地點,均有不同的節目在等你,讀者可到 https://hereforportland.com/welcomeback 了解更多有關這項活動的資料。