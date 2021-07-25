為波特蘭市中心集氣　周五至周日連串慶祝活動



經過一年多來的疫情措施和暴力破壞後，波特蘭的市中心已變得令人心傷，市政府一直努力要市中心恢復以往的風采，先來了多次的全面清潔，接著要為這個波特蘭市的心臟地帶集氣，由今天起至周日，一連3天（23日到25日）在市中心舉行”Welcome Back to the heart of Portland”（歡迎回到波特蘭市中心)活動，寓意波特蘭市中心正式重開。

為了配合連串的慶祝活動，摩利臣橋（Morrison Bridge）的彩燈將由綠、籃、白、黃四色組成，這正是波特蘭旗號的顏色，為整個活動加添氣氛。

惠勒市長表示，有市超過300名市民參與，連同本地商戶、團體和藝術家，攜手為本市的未來作出努力，演好這個活動。

今次市政府特別邀來了本地有名的歌手Pink Martini在周六下午3時，在先鋒廣場舉行音樂會，除此之外，還有以下一些適合一家大小來參與的活動：

－與年青年和波特蘭街頭藝術聯盟一起繪製壁畫

－與 Rose City Rollers 一起溜冰

－利用服裝和假髮，將受歡迎的公主新娘（Princess Bride）動畫主角重現

－參加由不同族裔和社區人士在海濱公園、Pride Plaza和其它地點舉行的音樂會

－在波特蘭藝術博物館有一快閃市場和時裝秀，看中服飾還可將其買回家

－在US customhouse 門前，市民可用騎單車發電方式為自己製造一杯冰凍的奶昔，時間：周六下午1-3點，周日下午1-5點

－周六下午1時半，位於Burnside 和Park 街的新餐車場剪綵開幕．．．等等

在市中心不同的地點，均有不同的節目在等你，讀者可到 https://hereforportland.com/welcomeback 了解更多有關這項活動的資料。