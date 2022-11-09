為保地球 環保人士專放SUV輪胎氣

（本報綜述）一名女士上週四醒來，發現她的SUV休閒車4條輪胎被放了氣，車門把手上還貼著承認責任的便條，內容表示：注意，你的油耗太高了。我們已經給你的一個或多個輪胎放氣了。車主可能會感到憤怒，但這並非針對個人，而是針對他的車。

車主妮可對這類激進的行為竟發生在她身上感到驚訝，她認為這些人可以激進，但不應該用這樣的形式，她說：“不要亂弄壞別人的財物。”

妮可說，那天早上，她要送孩子上學，然後去開會，事情發生令她不知所措。她認為要改變現狀有很多不須破壞財物的方法。據了解，同樣的事情亦發生在妮可的多個鄰居身上。

承認負責的是一個極端環保組織The Tyre Extinguishers（輪胎消滅者），他們專門針對全球各地城市地區的SUV並進行破壞，將汽車的一條或多條輪胎放氣。根據該組織的官網，表明他們的目標是要令車主無法在都市擁有超高污染的休閒車（SUV）。就如他們在留給車主的單張內說明：在城市內駕駛大型車輛對他人構成嚴重後果，所以作出破壞行動。車廠說服我們需要大型車，但SUV 為氣候帶來災難，在過去10 年SUV成為二氧化碳排放增加的第二大元兇，比整個航空業更多。

近期，該組織在短短一晚間，就在紐約將55 部SUV的輪胎放氣。成員會隨身攜帶扁豆，然後偷偷扭開目標車輛輪胎氣閥蓋，塞入扁豆後再重新裝上，輪胎於是就會慢慢洩氣，團隊甚至製作示範影片並上傳到YouTube。相信這波源自歐洲的氣候運動已來到波特蘭。

休閒車是現在不少人的購車首選，不少研究都指出SUV比起轎車還要更加耗油，而且因為重量比較重的關係，輪胎的消耗也會更快，造成更嚴重的環境污染。

在俄勒岡州，給輪胎放氣是C 級輕罪，最高可判處30 天監禁和罰款1,250 美元。