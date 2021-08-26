為什麼部分美國人打死也不接種疫苗？兩個主因成關鍵！

（綜合報導）在尚未接種疫苗的美國人中仍有超過一半的人認為疫苗比新冠病毒還來得危險，甚至認為大流行的嚴重性根本是新聞媒體過度渲染的結果。

美國有線電視新聞網(CNN)4日報導，儘管已有大量證據證實新冠肺炎疫苗不但安全而且能有效防止染疫，但在尚未接種疫苗的美國人中仍有超過一半的人認為疫苗比新冠病毒還來得危險，甚至認為大流行的嚴重性根本是新聞媒體過度渲染的結果。

根據7月15日到27日訪問1500名美國成年人的結果，約14%的受訪者仍堅稱“絕對不會接種疫苗”。這一比例與2020年12月時的調查結果相近，顯示即使過了半年，對疫苗抱持頑固態度的人仍不改初衷。

在堅稱絕對不會接種疫苗的人之中，約75%的人認為大流行的嚴重程度被新聞媒體過度誇大。報告分析，已接種疫苗和打死不接種疫苗的人看法是如此的南轅北轍，或許可解釋疫苗在批准授權的過程何以出現政策大辯論。

此外，在尚未接種疫苗的民眾之中，只有23%的人認為疫苗對降低新冠肺炎的死亡率非常有效或極為有效；卻有53%的未接種疫苗民眾認為，疫苗對其健康的威脅遠較新冠病毒來的更大。相較之下，已接種疫苗的民眾中，約88%的成年人認為感染新冠肺炎對健康帶來的風險遠勝於疫苗。

報告分析，隨著Delta變種病毒在美國快速傳播、新冠確診病例又再次增加，的確會讓民眾更願意在公共場合戴口罩，並儘量避免出席大型活動。

調查也發現，已接種疫苗和還未接種疫苗的民眾，對大流行的看法也會有所不同。在還沒接種疫苗的人之中，約57%的民眾認為新聞誇大了大流行的影響；相較之下，已接種疫苗的成年人中，53%的人認為媒體報導如實，24%的人認為媒體低估疫情嚴重程度。

同樣的，兩者在是否願意戴口罩也出現差距。在接種疫苗的成年人中，53%會在商店與其他室內場所佩戴口罩；未接種疫苗的成年人只有44%願意這樣做。若從政黨傾向來看，大多數的共和黨人都表示，未曾在戶外場所、人群擁擠處、工作場合與賣場配戴口罩。

至於年底前是否會接種疫苗，約4分之1還未接種疫苗的人表示年底前會接種疫苗(占成年人的8%)；但仍有10%未接種疫苗的成年人表示，在接種前還要在觀望一下其他人的結果。另有3%的人表示僅有需要時才會施打疫苗，比6月份的6%略低。

對於聯邦政府是否該建議雇主要求員工接種疫苗，過半受訪者認同聯邦政府應該建議雇主要求員工施打新冠疫苗，除非有重大醫療考量。從政黨來看，4分之3的民主黨支持此一看法，3分之2的共和黨人則反對此一看法。