火車剎車起火花 或成野火罪魁禍首

（本報綜述）本月初肆虐哥倫比亞河峽谷地區、燒毀上百棟建築的羅威納（Rowena）野火，疑似是由一列煞車中的聯合太平洋（Union Pacific）貨運列車引發。受災居民日前已向聯邦法院提起訴訟，指控鐵路公司疏於管理，導致災難發生。

根據訴訟內容，6月11日，羅威納地區突發野火，火勢迅速延燒約3,700英畝，造成超過1,500名居民被迫撤離，毀損約50多棟住宅及近百棟其他建築，損失估計達900萬美元。超過500名消防員在州際公路84號附近投入滅火行動。

原告律師傑拉德‧辛格頓表示，起火點位於達勒斯市（The Dalles）西北方約3英哩，一列載運冷藏車廂、行駛於波特蘭與赫米斯頓之間的貨運列車，在煞車時產生火花，點燃了軌道旁的乾燥灌木叢。他批評聯合太平洋未清理鐵道沿線雜草，且在國家氣象局已發布「紅旗警報」下仍繼續照常行駛，毫無防範。

「這種乾燥天氣下一個火花就足以引爆山火，許多家庭因此失去家園、生計與安全感，」辛格頓說。

這起訴訟由受災夫婦拉蒙‧尼諾與瑪麗亞‧卡雷拉提出，他們的工作坊與個人財物在火災中全數燒毀。目前他們仍在統計損失總額。

雖然當地消防部門尚未正式公布起火原因，但表示調查仍在進行中，目前火勢已完全受控，撤離令也已解除。

聯合太平洋公司則否認列車與火災有關。公司發言人羅賓‧泰斯弗表示：「我們已展開詳細調查，目前沒有任何證據顯示列車與羅威納火災有直接關聯。」公司也表示會全力配合調查。