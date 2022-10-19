濃霧籠罩下　5號公路60多輛車連環相撞

（本報綜述）周三早上，近尤金市的一段5號公路發生多輛汽車連環相撞的嚴重事故，其中包括20輛貨櫃車和45輛汽車，意外導致一人死亡，交通局隨即將南行線封鎖。估計是公路被濃霧籠罩，能見度低而讓成這宗意外。

報導指，有6輛涉事的貨櫃車漏油，州環保局已派出人員立即應對。

根據州運輸局在推特的發文，因為大霧導致多車連環相撞，由所發出的圖片顯示，高速公路上的一排汽車在濃霧中被救護車和碎片包圍，其他照片顯示多輛汽車堆在一起。尤金市出動多輛校巴，協助將意外中的司機送到附近一個貨車休息站內等候。

涉事的車龍長達超過一英哩，多輛汽車嚴重損毀，工作人員忙於將涉事的車輛拖走，並在南行線上放置電纜，協助被堵塞在那裡的汽車駛離現場。

估計該段公路將會被封鎖一段時間，以便清理現場，ODOT將在TripCheck網頁更新關閉和繞道信息。

來自尤金的校車正在幫助轉移大約30-40名參與撞車事故的司機，並將他們帶到位於州際公路旁的Halsey的Pioneer Villa Truck Plaza。

預計州際公路將在一天中的大部分時間關閉。ODOT工作人員在州際公路上放下了一道電纜屏障，讓陷入僵局的汽車繞道。ODOT將使用最新的關閉和繞行信息更新TripCheck。